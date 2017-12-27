سوق أبوظبي ينفذ عملية إخلاء وهمية ناجحة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ سوق أبوظبي للأوراق المالية عملية إخلاء وهمي لمقره الرئيس الواقع بشارع حمدان بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة لشرطة أبوظبي وذلك في إطار حرصه على تثقيف الموظفين على التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ بشكل عام.

ونظم عملية الإخلاء التي نُفذت بنجاح فريق البيئة والصحة والسلامة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجرى خلالها إخلاء الموظفين من المبنى الرئيسي، وذلك وفق سيناريو أعد خصيصاً لهذه العملية بإشراف إدارتي الدفاع المدني والشرطة في أبوظبي.

وتم إخلاء جميع الموظفين عند سماعهم صفارات الإنذار وتجمعوا عند نقط التجمع وتمت عملية الإخلاء في ثلاث دقائق والذي تزامن مع إبلاغ إدارة الدفاع المدني وشرطة أبوظبي بالحالة الطارئة تلاه بزمن قياسي حضور الفرق المتخصصة بالإنقاذ وبدء عملية تأمين سلامة الموظفين داخل السوق وتنظيم خروجهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إنقاذ عدد من المصابين.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الهدف من عملية الإخلاء الوهمي يعد من الوسائل العملية، التي يتم اتباعها لتقييم وضمان الجاهزية في حالات الطوارئ، ومن الجهود التي تعين على المحافظة على الأرواح، وتقليل الضرر قدر الإمكان، والتعرف على أي احتياجات مستقبلية أو تطويرية للجهات ليكون الجميع على أهبة الاستعداد في حال وقوع أي حادث مماثل للسيناريو المنفذ، مشيراً إلى أن السوق اعتاد تنفيذ عملية الإخلاء سنوياً للبقاء في حالة استعداد كامل للتعامل مع الحالات الطارئة وعلى نحو ينسجم أيضاً مع خطط إدارتي الدفاع المدني وشرطة أبوظبي في رفع مستوى وعي المؤسسات الحكومية في الإمارة بأساليب التعامل مع الحالات الطارئة.

وقدر التعاون الكبير الذي تبديه إدارتا الدفاع المدني وشرطة أبوظبي مع السوق وحرصهما على رفع مستوى الوعي لدى الموظفين للتعامل في حالات الطوارئ.