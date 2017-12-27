بنوك تتأهب لإطلاق السحب النقدي من حسابات «بتكوين» عبر الصراف الآلي

حسام عبدالنبي (دبي)
تترقب بنوك عاملة في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام صدور القواعد التنظيمية أو تعليمات المصارف المركزية الخاصة (بقبول أو عدم قبول) التعامل بالعملات المشفرة وأهمها» بتكوين» من أجل تمكين عملائها من شراء وبيع العملات المشفرة أو إجراء عمليات السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة وأهمها أجهزة الصراف الآلي، حسب كبريال أبي عاد، مسؤول مبيعات البرمجيات في دول الخليج لدى شركة «إن سي آر» للخدمات المالية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحلول متعددة القنوات، والمدرجة في بورصة نيويورك، أجرت تجربة عملية في الإمارات، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على ظهور أول جهاز صراف آلي، لربط شبكة الصراف الآلي مع النظام الخاص بشركة «كوين هاب» إحدى شركات صرافة العملات المشفرة في دولة الإمارات من أجل تمكين المستخدمين من إجراء عمليات السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي.
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وأشار أبي عاد، إلى أن بعض الشركات العاملة في مجال توفير أجهزة الصراف الآلي عالمياً أعلنت عن إمكانية طرح برامج مثيلة لبيع وشراء العملات المشفرة ولكن حتى الآن مازال أمر سحب النقود العادية من حسابات العملات المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي أمر غير معروف حيث تنتشر في بعض الدول التي تقبل العملات المشفرة ماكينات صغيرة تابعة لشركات تعمل صرافة العملات المشفرة تقوم بهذه المهمة، منوهاً أن حلول «إن سي آر» تتيح تنفيذ معاملة العملة المشفرة بشكل سهل وسريع مثل أي معاملة أخرى في أجهزة الصراف الآلي، حيث يتيح جهاز الصراف الآلي هذا الخيار أمام عملاء البنك لاستخدام إما بطاقة الصراف الآلي لإجراء معاملات الجهاز العادية أو البدء بإجراء معاملة سحب نقدي دون بطاقة بالعملات المختلفة من حساباتهم المخصصة للعملة المشفرة في شركة صرافة العملات المشفرة. وفيما يخص إمكانية إضافة حل السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات حالياً، أفاد أبي عاد، بأن الأمر لا يتطلب تعديل «الهارد وير» للأجهزة الحالية حيث يمكن السحب والإيداع النقدي في حسابات العملات المشفرة وإجراء أي معاملة ولكن يتطلب الأمر تطوير بعض البرمجيات لربط نظم الأطراف الثلاثة وهي البنك ذاته وشركة صرافة العملات المشفرة وكذا شركة «إن سي آر» التي توفر حلول أجهزة الصراف الآلي، منبهاً أنه في حال حدوث الربط يمكن للبنوك بسهولة توفير خدمة بيع وشراء العملات المشفرة عبر التحويل من وإلى الحسابات المصرفية العادية ومن خلال جميع القنوات الإلكترونية للبنك.
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