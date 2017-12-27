بنوك تتأهب لإطلاق السحب النقدي من حسابات «بتكوين» عبر الصراف الآلي

حسام عبدالنبي (دبي)

تترقب بنوك عاملة في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام صدور القواعد التنظيمية أو تعليمات المصارف المركزية الخاصة (بقبول أو عدم قبول) التعامل بالعملات المشفرة وأهمها» بتكوين» من أجل تمكين عملائها من شراء وبيع العملات المشفرة أو إجراء عمليات السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة وأهمها أجهزة الصراف الآلي، حسب كبريال أبي عاد، مسؤول مبيعات البرمجيات في دول الخليج لدى شركة «إن سي آر» للخدمات المالية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحلول متعددة القنوات، والمدرجة في بورصة نيويورك، أجرت تجربة عملية في الإمارات، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على ظهور أول جهاز صراف آلي، لربط شبكة الصراف الآلي مع النظام الخاص بشركة «كوين هاب» إحدى شركات صرافة العملات المشفرة في دولة الإمارات من أجل تمكين المستخدمين من إجراء عمليات السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي.

وأشار إلى أن حلول CxBanking من شركة «إن سي آر» تتيح للمستخدمين في دولة الإمارات سهولة الوصول إلى أموالهم من عملة الـ «بتكوين» عبر جهاز الصراف الآلي، لافتاً إلى أنه بمجرد التعرف والمصادقة على العميل سيكون بإمكانه رؤية تفاصيل حسابه لدى CoinHub وجميع حسابات العملة المشفرة المرتبطة به، وسيكون بإمكانه بعد ذلك اختيار أي من محافظه وإدخال المبلغ الذي يريد سحبه حيث يتم عرض المبلغ المطلوب على شاشة جهاز الصراف الآلي للتأكيد، وبمجرد تأكيد العميل يتم صرف النقود ويتم خصم المبلغ من المحفظة التي اختارها. وقال أبي عاد، إن تمكين عملاء البنوك من شراء وبيع العملات المشفرة أو إجراء عمليات السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة الخاصة بهم عبر أجهزة الصراف الآلي أمر ممكن في الوقت الحالي حيث يمكن ربط شبكة الصراف الآلي بأي من الشركات المتخصصة بصرافة العملات المشفرة وتالياً يمكن الوصول إلى أي من العملات المشفرة التي تعتمدها تلك الشركات، موضحاً أن عدد من البنوك الخليجية والإماراتية أبدت اهتماماً بحلول صرف العملات المشفرة من خلال أجهزة الصراف الآلي، ولكنها تترقب السماح لها بذلك من أجل توفير تلك الخدمة عبر قنواتها المصرفية الإلكترونية المختلفة.

وأشار أبي عاد، إلى أن بعض الشركات العاملة في مجال توفير أجهزة الصراف الآلي عالمياً أعلنت عن إمكانية طرح برامج مثيلة لبيع وشراء العملات المشفرة ولكن حتى الآن مازال أمر سحب النقود العادية من حسابات العملات المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي أمر غير معروف حيث تنتشر في بعض الدول التي تقبل العملات المشفرة ماكينات صغيرة تابعة لشركات تعمل صرافة العملات المشفرة تقوم بهذه المهمة، منوهاً أن حلول «إن سي آر» تتيح تنفيذ معاملة العملة المشفرة بشكل سهل وسريع مثل أي معاملة أخرى في أجهزة الصراف الآلي، حيث يتيح جهاز الصراف الآلي هذا الخيار أمام عملاء البنك لاستخدام إما بطاقة الصراف الآلي لإجراء معاملات الجهاز العادية أو البدء بإجراء معاملة سحب نقدي دون بطاقة بالعملات المختلفة من حساباتهم المخصصة للعملة المشفرة في شركة صرافة العملات المشفرة. وفيما يخص إمكانية إضافة حل السحب النقدي من حسابات العملة المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات حالياً، أفاد أبي عاد، بأن الأمر لا يتطلب تعديل «الهارد وير» للأجهزة الحالية حيث يمكن السحب والإيداع النقدي في حسابات العملات المشفرة وإجراء أي معاملة ولكن يتطلب الأمر تطوير بعض البرمجيات لربط نظم الأطراف الثلاثة وهي البنك ذاته وشركة صرافة العملات المشفرة وكذا شركة «إن سي آر» التي توفر حلول أجهزة الصراف الآلي، منبهاً أنه في حال حدوث الربط يمكن للبنوك بسهولة توفير خدمة بيع وشراء العملات المشفرة عبر التحويل من وإلى الحسابات المصرفية العادية ومن خلال جميع القنوات الإلكترونية للبنك.