دبي (وام)

منح مركز الإمارات العالمي للاعتماد التابع لبلدية دبي شهادة الاعتماد المعترف بها دولياً لمختبرات المعايرة لأكبر شركات الطيران العالمية في دولة الإمارات، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

وقالت أمينة أحمد محمد المديرة التنفيذية للمركز، إن منح شهادة الاعتماد المعترف بها دولياً لمختبرات المعايرة لطيران الإمارات والاتحاد للطيران تنبع من أهمية هذا المشروع ومن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ولما له من أهمية أيضا في خدمة العديد من القطاعات الأخرى وما يتطلبه ذلك من تقديم حلول مبتكرة مستدامة تعين على تيسير عمليات السفر وتسريع إجراءاته، بما يضمن راحة المسافرين وسعادتهم، لاسيما مع تنامي مكانة دولة الإمارات ودورها الرائد كجسر محوري يربط شعوب العالم غربه وشرقه.

وأضافت أنه تم منح شهادة الاعتماد وفقا لمتطلبات مواصفة الأيزو 17025 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والفحص، حيث تمت عملية التقييم وفق إجراءات صارمة وبما يضمن كفاءة الكادر الوظيفي وضبط عمليات صيانة الأجهزة والإجراءات المتخذة لضمان جودة خدمات المعايرة المقدمة، وبما ينعكس على ضمان سلامة المسافرين.ويواصل مركز الإمارات العالمي للاعتماد مسيرة النجاح والاحترافية في تقديم خدماته من خلال العمل على توسيع مجالاته لتشتمل القطاعات الحيوية ذات الصلة بمشاريع وخطط الإمارة التي تساهم في دعم الجهود المبذولة لضمان نجاح الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 ولتعزيز دور المركز في ضمان الثقة بخدمات جهات تقييم المطابقة.