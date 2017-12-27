دبي (وام)
منح مركز الإمارات العالمي للاعتماد التابع لبلدية دبي شهادة الاعتماد المعترف بها دولياً لمختبرات المعايرة لأكبر شركات الطيران العالمية في دولة الإمارات، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران.
وقالت أمينة أحمد محمد المديرة التنفيذية للمركز، إن منح شهادة الاعتماد المعترف بها دولياً لمختبرات المعايرة لطيران الإمارات والاتحاد للطيران تنبع من أهمية هذا المشروع ومن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ولما له من أهمية أيضا في خدمة العديد من القطاعات الأخرى وما يتطلبه ذلك من تقديم حلول مبتكرة مستدامة تعين على تيسير عمليات السفر وتسريع إجراءاته، بما يضمن راحة المسافرين وسعادتهم، لاسيما مع تنامي مكانة دولة الإمارات ودورها الرائد كجسر محوري يربط شعوب العالم غربه وشرقه.
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