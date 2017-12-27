«جمارك دبي» تعزز جهودها لإسعاد السياح والمسافرين

دبي (الاتحاد)

استكملت جمارك دبي الاستعداد لاستقبال السياح والمسافرين عبر مطارات دبي في موسم الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، حيث جهزت إدارة عمليات المسافرين في الدائرة كافة الترتيبات والإجراءات التي تكفل تسهيل حركة السياح والمسافرين خلال هذا الموسم السنوي للسياحة والسفر الذي يشهد تدفق أعداد كبيرة من السياح إلى دبي، قادمين من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى المسافرين عبر مطارات دبي إلى المقاصد السياحية الإقليمية والعالمية.

وتطبق إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في ذروة موسم السياحة الشتوي بالاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، والذي يتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2018 في 26 ديسمبر 2017، حيث يحرص الموظفون والمفتشون في إدارة عمليات المسافرين على تمكين السياح والمسافرين من الاستمتاع بقضاء إجازاتهم في هذا الموسم منذ لحظة وصولهم إلى مطارات دبي، وذلك عبر الإسراع بإنجاز العمليات الجمركية المرتبطة بحركة المسافرين، حيث جهزت جمارك دبي مراكزها الجمركية في مطارات الدولة بأحدث الأنظمة الذكية لتفتيش الحقائب، والذي تتكامل فيه أجهزة المعاينة والفحص المتطورة مع نظام التفتيش الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي، والذي تم ابتكاره وتطويره في جمارك دبي بهدف توفير وسيلة تمكن المفتش الجمركي من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين، وتضمن سلاسة وسلامة كافة الإجراءات، حيث تتوافر كافة المعلومات المطلوبة عن الحقيبة أو المسافر بشكل آلي وفي حينه أمام الموظف الجمركي، ولا تستغرق عملية تفتيش الحقائب المشتبه بها بواسطة النظام أكثر من ثلاث دقائق.

وعززت جمارك دبي تطور خدماتها الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في المطارات بتطوير قدرات الموظفين والمفتشين في مراكزها الجمركية التابعة لإدارة عمليات المسافرين في مطار دبي الدولي المباني 1 و2 و3 ومطار آل مكتوم الدولي، وبما يضمن سرعة تقديم الخدمات الجمركية للمسافرين دعماً لحركة السياحة والسفر في دبي مع تحقيق أعلى مستويات الحماية لأمن وسلامة واقتصاد المجتمع، حيث تحرص جمارك دبي على تطوير مهارات الموظفين والمفتشين في المراكز الجمركية بالمطارات من خلال دورات التدريب المستمرة التي تشمل كافة أوجه العمل الجمركي.