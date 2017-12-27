إشغال كامل لفنادق دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)
أعلنت فنادق في دبي بلوغ مستويات الإشغال بها خلال عطلة رأس السنة الميلادية إلى طاقتها القصوى، ورفضت تلقي حجوزات جديدة لعدم وجود شواغر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغرف والأجنحة إلى مستويات قياسية.
وقال عاملون في قطاع الضيافة بدبي إن الحجوزات الحالية بالفنادق تتراوح بين95 إلى 98%، لافتين إلى أن الإشغال سيبلغ نسبة 100% في ليلة 31 ديسمبر، وفقاً للحجوزات المؤكدة، خاصة في الفنادق والمنتجعات التي تقدم برامج خاصة باحتفالات رأس السنة، كالفنادق المطلة على برج خليفة، وفنادق مدينة جميرا وبرج العرب ومنتجع اتلانتس النخلة.
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ويأتي ذلك في وقت توقعت فيه طيران الإمارات أن تصل حركة المسافرين على رحلاتها إلى أقصى ذروتها في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية 2017 وبداية 2018، حيث يفد إلى دبي أعداد كبيرة من الزوار ليشهدوا احتفالات العام الجديد.
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