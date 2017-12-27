إشغال كامل لفنادق دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت فنادق في دبي بلوغ مستويات الإشغال بها خلال عطلة رأس السنة الميلادية إلى طاقتها القصوى، ورفضت تلقي حجوزات جديدة لعدم وجود شواغر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغرف والأجنحة إلى مستويات قياسية.

وقال عاملون في قطاع الضيافة بدبي إن الحجوزات الحالية بالفنادق تتراوح بين95 إلى 98%، لافتين إلى أن الإشغال سيبلغ نسبة 100% في ليلة 31 ديسمبر، وفقاً للحجوزات المؤكدة، خاصة في الفنادق والمنتجعات التي تقدم برامج خاصة باحتفالات رأس السنة، كالفنادق المطلة على برج خليفة، وفنادق مدينة جميرا وبرج العرب ومنتجع اتلانتس النخلة.

ووفقاً لمصادر فندقية، شهدت أسعار الغرف في دبي ارتفاعات حادة خلال الساعات الأخيرة لتتراوح بين 8 آلاف إلى 15 ألف درهم لليلة للغرفة الواحدة في فنادق الاحتفالات، وإلى 129 ألف درهم لليلة الواحدة في جناح ملكي بفندق اتلانتس النخلة، لافتين إلى أن النسبة الكبيرة من الحجوزات جاءت من الأسواق الخارجية كون دبي باتت في صدارة الوجهات العالمية المفضلة لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

ويأتي ذلك في وقت توقعت فيه طيران الإمارات أن تصل حركة المسافرين على رحلاتها إلى أقصى ذروتها في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية 2017 وبداية 2018، حيث يفد إلى دبي أعداد كبيرة من الزوار ليشهدوا احتفالات العام الجديد.