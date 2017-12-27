دبي (الاتحاد)

وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون بالشراكة مع شركة «أسواق»، لتخصيص شركة أسواق مساحات لعرض منتجات أصحاب المشاريع من حاملي رخصة التاجر الإلكتروني في مختلف منافذ البيع التابعة لشركة «أسواق».

وتهدف الاتفاقية إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع والمساهمة في تسويق منتجاتهم التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد حرص اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، وعناية شركة «أسواق» بتعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشاريع من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في إمارة دبي.وقع الاتفاقية عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وعفان الخوري، نائب المدير التنفيذي لشركة أسواق، إلى جانب حضور ممثلين من كلا الجهتين.وقال المهيري: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة أسواق، وذلك في سبيل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأصحاب رخص التاجر الإلكتروني، نحن نثمن هذه المبادرة التي تثبت تضافر مجتمعات الأعمال بمختلف أحجامها، وسعي رواد القطاع الخاص إلى دعم المشاريع الفتية وإعطاء الفرصة أمامهم للدخول والتنافس في السوق المحلي، من خلال عرض منتجاتهم وخدماتهم».

من جانبه، قال عفان الخوري: نحرص في أسواق على إنشاء شراكات استراتيجية تخص المبادرات ذات القيمة المضافة، والتي تعود بالنفع على كافة الأطراف من أجل الإسهام في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، ستقدم أسواق كل الدعم اللازم لحاملي رخصة «التاجر الإلكتروني» من خلال قيامها بتخصيص مساحات لعرض منتجاتهم من خلال منافذ البيع التابعة لأسواق والمنتشرة في إمارة دبي».