المنافسة تضاعف أسعار فلل وبنايات خلال «مزاد أبوظبي العقاري»

سيد الحجار (أبوظبي)

حصد مزاد أبوظبي العقاري، أمس الأول، نحو 123 مليون درهم حصيلة بيع 27 عقاراً بالإمارة، حيث احتدمت المنافسة بين المزايدين، لاسيما على الوحدات الصغيرة، ما أدى لتضاعف أسعار فلل وبنايات ومساكن شعبية.

وبلغ الحد الأدنى الذي تم تحديده في بداية المزاد للعقارات الـ 27 نحو 103.2 مليون درهم، قبل أن يتم بيعها بقيمة 123 مليون درهم، بزيادة 20%.

وفي بداية المزاد أوضحت اللجنة المشرفة على المزاد شروط المشاركة بالمزاد، والتي تؤكد أحقية المسجلين فقط في المزايدة على العقارات المطروحة للبيع، مؤكدة أن قيمة المزايدة بكل عقار يجب أن تكون 50 ألف درهم، بيد أن بعض العقارات تم بيعها بذات القيمة المطروحة، كما لجأ مشاركون أحياناً لرفع السعر بأكثر من 100 ألف درهم.

وشهدت بناية تجارية في مدينة محمد بن زايد، تتألف من أرضي وثلاثة طوابق، تم عرضها بقيمة 11 مليون درهم، منافسة قوية بين اثنين من المزايدين، ما أدى لارتفاع قيمتها إلى 13.4 مليون درهم، بيد أنه قبل ثوانٍ من ترسية المزايدة على أحد العملاء، تدخل مشارك ثالث، ليرفع قيمة البناية إلى 14.45 مليون درهم، ويفوز بالصفقة. وتبلغ مساحة أرض البناية 324 متراً مربعاً في حوض شرق 11 بمدينة محمد بن زايد، ويضم الطابق الأرضي 5 محلات تجارية، ويضم كل طابق من الطوابق الثلاثة 4 شقق مؤلفة من غرفتين، بإجمالي 12 شقة.