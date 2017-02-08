«الهيئة» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة لتعزيز العمل المشترك بين الهيئة والجامعة، وذلك للمساهمة في تنمية المجتمع وتأسيس شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات والخبرات والتقنيات، خاصة في مجال الابتكار والبحث العلمي المتعلق بالاهتمامات الشبابية والرياضة، وتطوير البرامج الدراسية ذات الصلة، ومجالات تدريب المواطنين وتطوير قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية، بما يتماشى مع توجهات واستراتيجية الهيئة في دعم الطاقات الشبابية، وتوفير البيئة المناسبة لهم، والمساهمة في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم. ونصت الاتفاقية على التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية من خلال الشراكة المؤسسية بين الطرفين، وعقد الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجالات رعاية وتطوير الشباب ودعم الرياضة المحلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة وتنمية معارفهم وقدراتهم، من خلال تقديم عدد متنوع من الدورات التدريبية أو البرامج المهنية وورش العمل على نحو يحقق التطور والنمو، علاوة على رعاية الهيئة لبعض مشاريع الطلبة المبتكرة المتعلقة بأعمال الهيئة وفق المعايير التي سيتفق عليها الطرفان. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور إبراهيم عبد الملك، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة، ومحمد خليفة بالهول مدير إدارة الاتصال الحكومي، والدكتور صلاح الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي. وأشاد عبد الملك بأهمية المذكرة في تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات العلمية لمواكبة التوجهات الحكومية نحو الابتكار والريادة واستشراف المستقبل في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، وانسجاماً مع مبادرات الابتكار.

وقال: «توقيع المذكرة جاء إيماناً من الطرفين بأهمية التعليم في تسريع التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بشأن تفعيل قنوات التنسيق والتعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي، بما يخدم أهداف الهيئة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة بروح الإبداع والابتكار، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة. من جانبه، أكد أ.د حميد مجول النعيمي، أن توقيع الاتفاقية يأتي انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لجامعة الشارقة، التي وضعها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية، في إطار تبادل المعارف والخبرات الفنية والتقنية، وبما يلبي تطلعات قيادتنا الحكيمة والرشيدة برفد سوق العمل بالمخرجات الأكاديمية النوعية، التي تساهم في تحمل المسؤولية الوطنية، في تنفيذ الخطط والبرامج ومشاريع التنمية الوطنية، مما يجسد الدور الريادي لجامعة الشارقة كمؤسسة وطنية رائدة للخبرات الوطنية، من خلال ما تتضمنه من خبراء أكاديميين وتراكم في المعارف والخبرات والمهارات المعرفية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات الوطنية، تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية الوطنية.