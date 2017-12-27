الشامسي: %5 ضريبة على إجمالي الفاتورة في التعاونيات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكد ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن كل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية انتهت من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحسب إجراءات الهيئة الاتحادية للضريبة، كما تم التواصل مع التعاونيات الاستهلاكية وموردي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة للتأكد من إتمامها التسجيل لتجنب مخالفات عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018 حسب الهيئة، وللحرص على تطبيق القوانين والأنظمة التي تقرها الحكومة.

وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس، قبيل بدء تطبيق الضريبة الإثنين المقبل: «سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، بنسبة أساسية تساوي 5% يتم إضافتها على فواتير المشتريات، حيث ستتم إضافة الـ5% على كل السلع في الفاتورة، بالإضافة لبيان القيمة الإجمالية للضريبة المدفوعة في نهاية الفاتورة.

وأوضح الشامسي، أنه تم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للضريبة لعقد ورشة تعريفية تخصصية لممثلي التعاونيات في الدولة في النصف الثاني من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن أغلب التعاونيات عقدت دورات تدريبية لموظفيها فيما يخص القيمة المضافة لرفع مخزونهم المعرفي بالاشتراطات والتعليمات ولضمان تطبيقها بشكل صحيح وسلس، ليصبح كل موظف من موظفي التعاونيات موظف خدمة عملاء يستطيع التعامل والرد على استفسارات المتسوقين إن وجدت.

يذكر أن مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنهاية عام 2016 بلغت 7.22 مليار درهم بزيادة 52 مليون درهم، مقارنة بعام 2015، كما ارتفع رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى 1.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، محققاً بذلك زيادة بلغت نحو 381 مليون درهم مقارنة بالعام 2015.