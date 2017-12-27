«دو» تطلق وتستخدم تقنية الجيل الخامس خـلال الربع الأول من 2018

دبي (وام)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن جاهزيتها لإطلاق تقنية الجيل الخامس انسجاماً مع رؤية هيئة تنظيم الاتصالات، ووفقاً لمعايير تقنية الجيل الخامس «NSA 5G» الأولية، وستتعاون «دو» مع العديد من شركائها لإجراء تجارب ميدانية في مناطق مختارة في أبوظبي ودبي بدءاً من الربع الأول من 2018، معلنةً أن شبكتها التجارية للجيل الخامس ستكون متاحة للجمهور لحظة توفر أجهزة الاتصال الداعمة لها.

ورحب عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة برؤية هيئة تنظيم الاتصالات في مجال تقنية الجيل الخامس، موضحاً أن تقنية الجيل الخامس تشكل عامل التمكين الرئيسي للتكنولوجيات المستقبلية كالاتصال من آلة إلى آلة «M2M» وإنترنت الأشياء «IoT» إضافة إلى توفير خدمات المدينة الذكية، وأضاف أن التجارب الميدانية لعام 2018 ستلعب دوراً مهماً في تحسين قدرات شبكتنا لاستيعاب تدفق البيانات الضخمة المتوقعة وتقديم تجربة مستخدم استثنائية من خلال سرعة تفوق «الجيجابايت» في الثانية الواحدة للاستفادة من الخدمات والتطبيقات الفريدة.

من جانبه، قال سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إنه في إطار الجهود المبذولة لترقية الشبكة إلى مصاف شبكات الجيل الخامس نفذت «دو» بنجاح اختبار سحابة «C-RAN» كخطوة مهمة لتمكين الحوسبة السحابية للاتصالات المتنقلة، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في يونيو الماضي في اختبار تقنية «MIMO» الشاملة، الأمر الذي يعتبر من أهم العوامل المساعدة لإطلاق تقنية الجيل الخامس.