«اتصالات»: انتهاء مهلة تسجيل عملاء قطاع الأعمال لاسترداد «المضافة»

حاتم فاروق (أبوظبي)

انتهت المهلة المحددة من قبل شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الخاصة بتسجيل حسابات العملاء بقطاع الأعمال بغرض استرداد ضريبة القيمة المضافة، والتي طالبت العملاء بضرورة التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي (TRN) مع الأدلة الداعمة للاتصالات في موعد أقصاه 21 ديسمبر الجاري.

وطالبت «اتصالات» عبر موقعها الإلكتروني، من عملائها بقطاع الأعمال، والذين لم يتسن لهم التسجيل، بضرورة التواصل مع مدير حساباتهم مباشرة، أو التقديم على الموقع الإلكتروني من أجل أن يتم توفير الحسابات مع فاتورة ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، مؤكدة أن جميع عملاء «اتصالات» الذين يحق لهم استرداد ضريبة القيمة المضافة عليهم التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم، تزامناً مع بدء تطبيق الضريبة في أول يناير المقبل.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني، إشعاراً قانونياً يتيح لها تعديل العقود القائمة مع عملاء قطاع الأعمال، مؤكدة أن الإشعار يمثل تغييراً في شروط وأحكام الخدمات المقدمة للمشتركين، وبما يتوافق مع أحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المعلنة واللذين ينظمان ضريبة القيمة المضافة بالدولة.

وقالت «اتصالات»، إن التقدم بالرقم التسجيل الضريبي الخاص بعملاء الشركات وقطاع الأعمال (TRN) أمر إلزامي حتى يتم إتمام عملية تحديث تفاصيل الحسابات، والتأكد من أن (TRN) الخاص بعملاء قطاع الأعمال ينعكس على الفاتورة الضريبية الشهرية، وبالتالي يتم إدراج رقم التسجيل الضريبي (TRN) على الفاتورة الشهرية للعملاء، ومن ثم المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم الحصول عليها من الشركة.