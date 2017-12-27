  • الخميس 09 ربيع الآخر 1439هـ - 28 ديسمبر 2017م

نشرت إشعاراً قانونياً يتيح لها تعديل أو تغيير العقود القائمة

«اتصالات»: انتهاء مهلة تسجيل عملاء قطاع الأعمال لاسترداد «المضافة»
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تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

انتهت المهلة المحددة من قبل شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الخاصة بتسجيل حسابات العملاء بقطاع الأعمال بغرض استرداد ضريبة القيمة المضافة، والتي طالبت العملاء بضرورة التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي (TRN) مع الأدلة الداعمة للاتصالات في موعد أقصاه 21 ديسمبر الجاري.

وطالبت «اتصالات» عبر موقعها الإلكتروني، من عملائها بقطاع الأعمال، والذين لم يتسن لهم التسجيل، بضرورة التواصل مع مدير حساباتهم مباشرة، أو التقديم على الموقع الإلكتروني من أجل أن يتم توفير الحسابات مع فاتورة ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، مؤكدة أن جميع عملاء «اتصالات» الذين يحق لهم استرداد ضريبة القيمة المضافة عليهم التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم، تزامناً مع بدء تطبيق الضريبة في أول يناير المقبل.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني، إشعاراً قانونياً يتيح لها تعديل العقود القائمة مع عملاء قطاع الأعمال، مؤكدة أن الإشعار يمثل تغييراً في شروط وأحكام الخدمات المقدمة للمشتركين، وبما يتوافق مع أحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المعلنة واللذين ينظمان ضريبة القيمة المضافة بالدولة.

وقالت «اتصالات»، إن التقدم بالرقم التسجيل الضريبي الخاص بعملاء الشركات وقطاع الأعمال (TRN) أمر إلزامي حتى يتم إتمام عملية تحديث تفاصيل الحسابات، والتأكد من أن (TRN) الخاص بعملاء قطاع الأعمال ينعكس على الفاتورة الضريبية الشهرية، وبالتالي يتم إدراج رقم التسجيل الضريبي (TRN) على الفاتورة الشهرية للعملاء، ومن ثم المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم الحصول عليها من الشركة.

وفيما يتعلق بأهم الاستثناءات في دفع ضريبة القيمة المضافة، قالت الشركة إن الاستثناءات من ضريبة القيمة المضافة تتم فقط بموجب القانون، ويتم نشرها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكدة أن أصحاب الأعمال يمكنهم المطالبة باسترجاع مساهمتهم في هذه الضريبة، شريطة أن يكونوا مسجلين فيها، وتتوافر فيهم جميع المتطلبات، مؤكدة أن عملاء قطاع الأعمال من الشركات يمكنهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال قسم الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. ... المزيد
     
 

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