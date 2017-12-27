الدار البيضاء (الاتحاد)

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، اتفاقية مبيعات طويلة الأجل مع «المجمع الشريف للفوسفاط» «أو سي بي» المغربي، حيث تهدف الاتفاقية إلى توريد حبيبات الكبريت من أدنوك إلى المجمع.

وبموجب الاتفاقية، تزود «أدنوك»، إحدى أكبر الشركات المصدرة للكبريت في العالم، «المجمع الشريف للفوسفاط»، أكبر مستورد للكبريت على مستوى العالم، باحتياجاته من حبيبات الكبريت سنوياً حتى عام 2025.

واتفق الطرفان كذلك على استكشاف فرص الزيادة التدريجية لكميات الكبريت المتعاقد عليها سنوياً.

وكانت أدنوك قد قامت بتصدير أكثر من 2 مليون طن متري من حبيبات الكبريت إلى المغرب في عام 2016 وحده.

وقال عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك:«تسهم هذه الاتفاقية المهمة والفريدة من نوعها في مجال صناعة الكبريت في ترسيخ مكانة أدنوك كواحدة من أكبر مصدري الكبريت في العالم، كما تضمن توفير إمدادات مستدامة من مادة الكبريت إلى المغرب، وتعزز من العائد الاقتصادي الذي تحققه أدنوك».

وتتوفر العديد من مجالات التكامل في نشاطات كل من أدنوك و«المجمع الشريف للفوسفاط» والتي تتيح للشركتين استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تعاونهما في المستقبل.

وقال مصطفى الوافي، نائب المدير العام في «المجمع الشريف للفوسفات»: «منذ عام 2008، بدأ المجمع الشريف للفوسفات أكبر برنامج استثماري في صناعة الأسمدة بهدف مضاعفة قدرته على الاستخراج وزيادة إنتاجه من الأسمدة بثلاثة أضعاف، ويسهم برنامجنا الطموح في تعزيز مكانة المجمع كأكبر منتج للأسمدة في العالم، ودوره الرائد في تطوير سلسلة القيمة للأعمال التجارية الزراعية، ولذلك، فإننا ملتزمون بمواصلة تطوير شراكة استراتيجية مع شركة أدنوك، أكبر مصدر للكبريت في العالم».

وتنتج أدنوك وشركاؤها سنوياً أكثر من 6 ملايين طن من الكبريت كمنتج ثانوي من عملياتها في مجال معالجة الغاز الحامض، حيث تقوم الشركة بتصديره من مرافقها الحديثة لمعالجة ومناولة الكبريت في الرويس إلى عملائها حول العالم. وكجزء من خطط أدنوك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، تعمل الشركة على تنفيذ عدد من مشاريع الغاز الحامض الجديدة بالتعاون مع شركائها مما سيُسهم في زيادة كميات الكبريت المتاحة للتصدير خلال العقد المقبل.