عمار النعيمي: تعزيز العمل الإحصائي والارتقاء بتنافسية عجمان في شتى المجالات التنموية

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2017 بشأن إنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن إصدار هذا المرسوم يأتي إيماناً بأهمية وضرورة تعزيز دور العمل الإحصائي والارتقاء بتنافسية الإمارة في شتى المجالات التنموية، وفقاً لأهداف ومحاور رؤية عجمان 2021 على نحو يحقق تطلعات وغايات الحكومة والمجتمع في الإمارة.

وأكد أهمية دور الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان في عرض ومناقشة المبادرات والمشاريع المهمة في الإمارة، والخروج بمجموعة من التوصيات التي تشكل خريطة طريق للعمل في ضوء ما تتضمنه من أفكار وحوارات متواصلة بين كافة المسؤولين في الجهات الحكومية، حيث يعد مركز عجمان للإحصاء والتنافسية أحد ثمار هذه الاجتماعات السنوية، والذي يعكس عزم حكومة عجمان على المواءمة مع الحكومة الاتحادية.

وأكد سموه أن توفير المعلومات يعني لنا الكثير من حيث التخطيط ووضع الاستراتيجيات من أجل المساهمة في إطلاق العديد من المشاريع التنموية والتطويرية بالإمارة، من خلال تلك البيانات الإحصائية اللازمة لصانعي القرار والمسؤولين والمستثمرين والتي تعرفنا على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والعمراني لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.