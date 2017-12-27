70 لاعباً يشاركون في «بوتشيا» الأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، مشاركة 70 لاعباً ولاعبة من 17 دولة في رياضة البوتشيا، التي تقام ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها أبوظبي من 17 حتى 22 مارس 2018 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشهد الدورة مشاركة 33 دولة، منها 18 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك وللمرة الأولى في الدورة، وتضم اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية محمد ناصر الذي يشغل مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين الذي يتولى إدارة الرياضة والتدريب، وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات.

وأعلنت اللجنة الفنية، أن رياضة البوتشيا تشهد مشاركة مميزة في النسخة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، إذ تشارك الجزائر بلاعبين ولاعبتين، والبحرين بلاعبين ولاعبتين، ومصر بلاعبين ولاعبتين، وإيران بلاعبين ولاعبتين، والعراق بلاعبين ولاعبتين، والأردن بلاعبين ولاعبتين، والسعودية تشارك بلاعبين، ولبنان تشارك بلاعبين ولاعبتين، وليبيا تشارك بلاعبين ولاعبتين، والمغرب تشارك بلاعبين ولاعبتين، وعمان تشارك بلاعبين ولاعبتين، وفلسطين تشارك بلاعبين ولاعبتين، وقطر تشارك بلاعبين ولاعبتين، وسوريا تشارك بلاعبين ولاعبتين، والسودان بلاعبين ولاعبتين، وتونس تشارك بلاعبين ولاعبتين، بينما تشارك الإمارات الدولة المنظمة للحدث بثمانية لاعبين وثماني لاعبات.

وأشارت اللجنة إلى أن رياضة البوتشيا واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية حيث تم ذلك عام 1995، والبوتشيا هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجي، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشيا) إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا)، ويمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءاً من اثنين، مروراً بأربعة، ووصولاً إلى ثمانية لاعبين كحد أقصى. ويحق لكل لاعب في الفريق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب. يمنح اللاعبون نقاطاً عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا). ويسمح برمي الكرة على الطائر، بدلاً من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها إلى الأمام. يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين. ويبلغ عدد لاعبي البوتشيا في المنطقة 4409 لاعبين ولاعبات.

وشهدت رياضة البوتشيا في الألعاب الماضية التي أقيمت بالقاهرة 2014 مشاركة 13 دولة وهم الإمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، العراق، المغرب، إيران، تونس، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، مثلهم 52 لاعباً ولاعبة (27 لاعباً، 25 لاعبة).