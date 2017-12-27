6 سباقات قدره في بوذيب

أبوظبي (وام)

ينطلق اليوم، سباق نادي تراث الإمارات لركوب القدرة والتحمل في قرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة للنادي في مدينة الختم، ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، ويقام السباق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية وبرعاية إعلامية رئيسية من شركة أبوظبي للإعلام.

وتشمل المنافسات ستة سباقات أهمها السباق الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 120.7 كيلومتر والسباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.3 كيلومتر، إضافة إلى السباقين التأهيليين لمسافة 80.47 و40.2 كيلومتر، وسباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 100.51 كيلومتر، وسباق السيدات لمسافة 100.51 كيلومتر. وتقام جميع السباقات وفقاً لـ «بروتوكول بوذيب» الذي يركز على التنافس الشريف والحفاظ على صحة الخيل وسلامتها والعودة بالسباقات إلى سابق عهدها.

وينطلق برنامج اليوم الأول بالسباق التأهيلي لمسافة 80.47 كيلومتر وعلى ثلاث مراحل، يليه السباق التأهيلي لمسافة 40.2 كيلومتر ويقام على مرحلتين، أما برنامج اليوم الثاني غداً فينطلق بالسباق الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 120.7 كيلومتر، ويقام على أربع مراحل يليه التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.3 كيلومتر وعلى ثلاث مراحل، فبما تبدأ إجراءات الفحص الطبي البيطري للخيول المشاركة في السباقين الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السباق.

وفي يوم السبت ثالث أيام السباق، يبدأ البرنامج بسباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 100.51 كيلومتر وعلى أربع مراحل، يليه سباق السيدات لمسافة 100.51 كيلومتر وعلى أربع مراحل.

كما يشهد السبت سباقاً تعليمياً لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 20 كيلومتراً على مرحلتين حيث تعد تأهيليات بوذيب المنفذ الوحيد لمثل هذه السباقات التي تكسب فروسية الإمارات دماء جديدة كل عام.. فيما تعد الأكاديمية من أهم الروافد التي تثري هذه الفروسية بفرسان واعدين.