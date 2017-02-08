قطر تحصد ثنائية «شاهين وحش»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم تصفيات الطيارة اللاسلكية، التي ستقام لمدة يومين، ضمن بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل فعالياتها في المقر الدائم لبطولات فزاع لصيد الصقور بمنطقة الروية في دبي، وتبدأ بفئة الشيوخ تليها فئة العموم غداً، للتنافس على المراكز العشرة الأولى لبلوغ نهائيات هذه المسابقة التي تقام يوم الأحد المقبل.

وشهدت منافسات شاهين وحش فرخ خليجي أمس الأول، تألقاً قطرياً عبر فريق «أس أس تي أم» الذي حصد المركز الأول بواسطة «اوسلو» بقيادة عبدالله المري بزمن 19:097 ثانية، والمركز الثاني بواسطة «لم ترى» بقيادة طلال النعيمي بزمن 19:137 ثانية، وجاء بالمركز الثالث «طوفان» للقطري محمد إبراهيم المسند بزمن 19:577 ثانية.

وفي منافسات شاهين وحش جرناس خليجي، خطف المركز الأول «عناد» للقطري صالح راشد صالح ابا الزمات، بزمن 19:446 ثانية، وجاء ثانياً «1» للقطري عبدالعزيز المعاضيد بزمن 19:624 ثانية، وحل في المركز الثالث «زويان» للبحريني علي سعيد كمبش بزمن 19:849 ثانية.

من جهتها، ثمنت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشاركات الخليجية الواسعة وتقدمت بالشكر الجزيل لكون الأشقاء من دول مجلس التعاون قد ساهموا بدور كبير في استمرارية رياضة الصيد بالصقور مع مشاركة 430 متسابقاً على مدار يومين.