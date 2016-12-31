لبنان يحبط هجوماً انتحارياً

بيروت (وكالات)
أوقف الأمن اللبناني رجلاً عربي الجنسية ينتمى لتنظيم إرهابي كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان بتكليف من لبناني من اتباع التنظيمات الإرهابية، واعتراف بانتمائه إلى تنظيم إرهابي، ونشاطه في مجال تجنيد الأشخاص وتنسيق عملية نقلهم إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيم.
من جهته، كشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن توقيف أحد أخطر الإرهابيين في مدينة صيدا جنوب لبنان كان يحضر لعملية انتحارية.
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وأعلن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم امس وجود وسيط لبناني جديد وجدي للتفاوض مع (داعش) في ملف العسكريين من الجيش اللبناني المخطوفين لديه.
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وأكد العمل بغية الوصول إلى النهاية في هذا الملف لافتا إلى أن الوقت طال وتحول إلى عنصر ضاغط على الجميع.
وقـــال إن الوســـيط وإن «لم يتوصل حتى اليوم إلى أي أمر ملموس يؤكد صدقيته إلا أننا نأمـــل في أن يكون صادقا لأنه يقوم بعمل شاق نكلفه إياه ويترتب عليه مشقات ومهمات صعبة».