8 ميداليات للإمارات في اليوم الأول لـ «عربية المضمار»

عماد النمر (الشارقة)

حصد منتخبنا الوطني للدراجات، ثماني ميداليات في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية الثامنة للمضمار التي يحتضنها مضمار زايد الدولي، بمشاركة 6 منتخبات هي مصر والجزائر والسعودية والكويت والبحرين إضافة للإمارات، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ونجح نجوم الإمارات في السيطرة على كل السباقات التي أقيمت في اليوم الأول، وهي المطاردة الفرقية والسرعة الفردية والنقاط، وحققوا 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات وضعت منتخبنا في المركز الأول بفارق كبير عن المنتخبات المشاركة.

وحقق منتخب الكبار الميدالية الذهبية الأولى بفوزه ببطولة سباق المطاردة الفرقية، بواسطة الرباعي الذهبي يوسف محمد ميرزا ومحمد المروي وجابر المنصوري وسيف معيوف الكعبي، وحل المنتخب السعودي وصيفاً، فيما تم حجب جائزة المركز الثالث.

وانتزع منتخب الشباب الميدالية الذهبية الثانية بجدارة، بفوز نجوم المستقبل الرباعي الموهوب راشد سويدان وعبد الله المنصوري وعبد الله عبد الكريم وحمد المهيري بالمركز الأول في سباق المطاردة الفرقية للشباب، متفوقاً على المنتخب السعودي الوصيف ومنتخب مصر الفائز بالمركز الثالث.

وبجدارة حصد محمد يوسف المنصوري الميدالية الذهبية الثالثة، بفوزه ببطولة سباق السرعة الفردية لفئة الكبار بعد منافسة قوية مع شقيقه أحمد يوسف المنصوري الذي نال الفضية الأولى لدراجات الإمارات، فيما نال البرونزية السعودي محمد عادل المشيخص.

واختتم نجم الإمارات القاري يوسف محمد ميرزا حصاد الذهب في اليوم الأول بتحقيقه الميدالية الذهبية الرابعة، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق النقاط المثير الذي أمتع الجماهير طوال دوراته الـ 100، وهو السباق المفضل ليوسف ميرزا الذي يتميز به في التصنيف الدولي والقاري، وحقق جابر المنصوري الفضية الثانية بفوزه بالمركز الثاني، أما البرونزية فقد فاز بها الجزائري شلال ياسين.

وأضاف النجم الصاعد حسن الشحي الفضية الثالثة لدراجات الإمارات، بحصوله على المركز الثاني في سباق السرعة لفئة الشباب الذي فاز ببطولته السعودي أحمد عدنان الحسن، فيما كانت البرونزية من نصيب الدراج المصري عاصم الحسين خليل. أما الميدالية الفضية الرابعة لدراجات الإمارات فقد حققتها اللاعبة الموهوبة شيخة عيسى بفوزها بالمركز الثاني في سباق السرعة لفئة الإناث، وحققت المركز الأول المصرية دنيا محمد رشوان، فيما حققت زميلتها مريم محمد ياسر المركز الثالث.