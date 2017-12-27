لاتسيو يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

روما (أ ف ب)

بات لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر في افتتاح الدور ربع النهائي. على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، حسم لاتسيو تأهله بهدف مبكر سجله المهاجم البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين، وسددها بيمناه داخل المرمى. وأحرز لاتسيو اللقب 6 مرات آخرها عام 2013، وخسر النهائي 9 مرات آخرها العام الماضي أمام يوفنتوس صفر-2، وظفر به فيورنتينا 6 مرات أيضاً آخرها عام 2001 وخسر 10 مباريات نهائية آخرها عام 2014 على يد نابولي 1-3.

ويملك يوفنتوس الرقم القياسي بعدد الألقاب (12) آخرها في الأعوام الثلاثة الماضية (2015 و2016 و2017)، مقابل 9 ألقاب لروما و7 لإنتر ميلان آخرها في 2011.

ويقام الدور نصف النهائي في 31 يناير المقبل ذهاباً، و28 فبراير إياباً، على أن تقام المباراة النهائية في 9 مايو المقبل.