عادل عزت: التعاقد مع 6 محترفين تجربة ناجحة

الرياض (د ب أ)
أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تجربة التعاقد مع 6 محترفين أجانب بالأندية السعودية أحرزت نجاحاً وقللت التضخم بأسعار اللاعبين وزادت التنافس بينهم. وأضاف عزت، عقب تنصيبه رئيساً لرابطة دوري المحترفين بالتزكية، أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن أخبار سارة للجماهير والأندية والإعلاميين.
وأوضح: «موضوع زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي يحتاج للدراسة قبل اتخاذ القرار»، مشيراً إلى أن الاتحاد يقدم مساعدات لأندية منطقة نجران وجازان جنوب غرب المملكة، لكنه لا يعلن عن هذا الدعم.
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