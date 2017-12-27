كراسكو يرحل عن أتلتيكو مدريد في يناير

مدريد (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد ناقشت ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق الأول في يناير المقبل، مع مديره الفني، الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقالت صحيفة «أ س» الإسبانية أمس، إنه بالإضافة إلى اللاعبين لوسيانو فيتو ونيكو جايتان يتعين على أتلتيكو مدريد الاستغناء عن لاعب آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب الكرواتي شيمي فرساليكو كان يبدو الأقرب للرحيل عن النادي المدريدي، ولكن إدارة النادي أعطت لسميوني حرية الاختيار بين فرساليكو والبلجيكي يانيك كراسكو ليختار المدرب الأرجنتيني الاحتفاظ بالأول.

وواجه كراسكو، الذي لم يستعن به سيميوني في المباريات الأخيرة صعوبات كبيرة في التعامل مع زملائه في مناسبات مختلفة، حيث دخل في مشادات قوية مع بعض اللاعبين مثل كوكي وجابي خلال العام الأخير.

ورغم أنه أحد أبرز اللاعبين في الفريق، يدرك سيميوني صعوبة السيطرة على كراسكو، كما أن التحاق فيكتور ماتشين بيريز «فيتولو» بصفوف أتلتيكو مدريد منح المدرب الأرجنتيني فرصة التمتع بوجود لاعب كبير يضاهي في إمكانياته اللاعب الدولي البلجيكي.

وتحدثت التقارير الصحفية عن وجهات عدة قد يلجأ إليها اللاعب البلجيكي إذا ما رحل عن أتلتيكو مدريد، وكان أبرزها نادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى أندية أخرى في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وإذا بقي كراسكو بين صفوف أتلتيكو مدريد فمن المؤكد أن سيميوني سيستعين بمجهوداته في النصف الثاني من الموسم الجاري والدفع به كبديل من أجل تنشيط الفريق وتغيير مسار المباريات من خلاله.