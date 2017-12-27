ليفربول يسحق سوانسي بالخمسة في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

لقن فريق ليفربول ضيفه سوانسي درساً في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5/‏ صفر ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول فيليب كوتينيو في الدقيقة السادسة وروبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين 52 و66 وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 65، وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سوانسي سيتي عند 13 نقطة في المركز العشرين الأخير.

ولم تمر سوى ست دقائق فقط حتى كشر ليفربول عن أنيابه الهجومية، بتسجيله الهدف الأول عندما مرر محمد صلاح الكرة إلى كوتينيو على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية سكنت مرمى لوكاس فابيانسكي حارس مرمى سوانسي.