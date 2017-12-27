عالمية «مبادلة» للتنس توقد شمعتها العاشرة الليلة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يحتفي عشاق التنس اليوم بانطلاق النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية على أرض مجمع التنس الدولي بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة ستة من أفضل نجوم اللعبة هم النمساوي دومنيك ثيم المصنف الخامس على مستوى العالم، الإسباني بابلو كارينو المصنف 10، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 12، الجنوب إفريقي كيفين اندرسون المصنف 14، الإسباني روبيرتو باوتيستا المصنف 20 والروسي أندريه روبليف المصنف 39.

وتتفرد البطولة بأنها آخر استحقاق للعبة يقام على الصعيد العالمي سنوياً، كما تتفرد بأنها المحطة التي يختتم بها الأبطال عام، ويستقبلون آخر بطموح مواصلة الإنجازات والتحديات والآمال المشرعة، حيث تتوزع مواجهات البطولة عادة لتقام على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمتابعة جماهيرية حاشدة.

وتنطلق البطولة اليوم بمواجهة تجمع الإسباني بابلو كارينو مع الجنوب إفريقي كيفين اندرسون في الخامسة مساء، يعقبها في السابعة مواجهة الإسباني روبيرتو باوتيستا مع الروسي أندريه روبليف، ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى لملاقاة النمساوي دومنيك ثيم، كما سيتأهل الفائز من المواجهة الثانية لملاقاة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي غداً.

وتشهد النسخة العاشرة غياب حامل لقب النسختين الماضيتين الإسباني المخضرم رفاييل نادال بسبب معاناته من الإرهاق بعد عام طويل وشاق شهد تربعه من جديد في صدارة ترتيب لاعبي التنس المحترفين، والحال ينسحب على السويسري ستان فافرينكا والكندي ميلوش راونيش الذين أعلنا انسحابهما بعد احتجابهما فترة لا بأس بها عن الملاعب، حيث يخضع كلاهما إلى تأهيل خاص في الوقت الحالي، إذ كان فافرينكا تعرض إلى إصابة في الركبة أغسطس الماضي، والذي شهد كذلك تعرض راونيش إلى إصابة في المرفق.