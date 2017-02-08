6 فرق تتنافس على لقب دوري الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم بطولة دوري آيبيك للجودو للفرق بعد غد بصالة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج الرئيسية بمنطقة المشرف في أبوظبي، التي تقام برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبرعاية شركة الاستثمارات الدولية البترولية (آيبيك)، للسنة الخامسة على التوالي.

وتتجدد المنافسة بالجولة الأخيرة من المسابقة، بين 6 فرق هي الجزيرة «حامل اللقب» والذي يدخل المنافسة الختامية للدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي على مستوى الكبار وسط منافسة قوية من فرق كلباء والفجيرة والشارقة والوحدة، والظفرة، فيما تختلف المنافسة على مستوى الصغار والتي تشهد تألق فرق المنطقة الشرقية، وفي مقدمتها كلباء إلا إن المنافسة ستكون مفتوحة على مستوى الفرق، في البطولة التي يسدل الستار عليها قبل ختام موسم الجودو على مستوى الفردي الذي يقام نهاية الشهر الحالي.

ونظم دوري الجودو للفرق الذي ضم 16 فريقا، بنظام المجموعتين، وتأهلت منها فرق الفجيرة الظفرة والجزيرة والوحدة والشارقة وكلباء والتي تتنافس في الفئات العمرية مواليد 2002 و2003 و2004 والتي يتحدد في ختام منافساتها أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل الذين يتم تتويجهم عصرا.

وتضم الفئة الثانية المواليد من بين 1998 و2000 فرق الخليج، الفجيرة الظفرة والجزيرة والوحدة وكلباء، وشهدت تصفياتها قبل النهائية مشاركة أكثر من 300 لاعب من مختلف المستويات والأعمار، تأهل منهم 150 للنهائيات.