سباق الإسطبلات الخاصة يدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم سباق الإسطبلات الخاصة، وهو أول فعاليات «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، ويختتم المهرجان في السادس من يناير بالبطولة الأغلى في العالم، وهي «كأس محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 160 كم (3 نجوم).

وتقام فعاليات المهرجان بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتعد هذه النسخة الثانية للمهرجان بعد الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي أمر بتحويل بطولة كأس سموه للقدرة إلى مهرجان كبير يضم 3 سباقات أخرى.

وتأتي نسخة هذا العام من المهرجان، بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحاً غير مسبوق من حيث الزخم الكبير وحجم المشاركة، فضلاً عن الحراك الذي أحدثه إضافة سباقات لفئات مختلفة مثل السيدات وأصحاب الإسطبلات الخاصة.