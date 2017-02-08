خورفكان تدشن «بارالمبية» غرب آسيا 20 فبراير

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أكملت خورفكان استعداداتها لتدشين النسخة الأولى لدورة «بارالمبية» غرب آسيا، بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة، والتي تنطلق 20 فبراير الجاري بنادي الخليج، وتشتمل على 5 ألعاب، ثلاث منها فردية، هي ألعاب القوى، رفع الأثقال وتنس الطاولة، ولعبتان جماعيتان، هما كرة الهدف وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمعهد الشارقة للتراث جامعة الشارقة، تفاصيل وبرنامج وفعاليات الدورة التي ستقام على هامشها وملامح حفل الافتتاح وأهم الأسماء المشاركة في البطولة.

حضر المؤتمر الصحفي، الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور طارق بن سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا وأعضاء اللجنة العليا.

ووجه الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للدورة الأولى، ودعمه الدائم للقطاع الرياضي بصفة عامة وذوي الإعاقة بصفة خاصة، مشيراً إلى أن إقامة هذا الحدث الكبير برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة يشير إلى حرص قيادتنا الرشيدة الدائم والمستمر على رعاية مثل هذه الأحداث الرياضية التي تبرز اهتمام الدولة باستضافة الاستحقاقات الرياضية الدولية والإقليمية لتكون منبراً ووسيلة لإيصال رسالة إلى العالم بأن الإمارات في ظل قياداتها الرشيدة أصبحت من الدول المتقدمة.