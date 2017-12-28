محمد بن راشد: العدالة والمساواة والتسامح قيم إنسانية نبيلة يتميز بها شعب الإمارات

دبي (وام)
أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل سبعة عشر قاضياً جديداً في المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي اليمين القانونية، إذ أقسم القضاة ومن بينهم خمسة قضاة مواطنين على أن يحكموا بين الناس بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية في دبي ودولة الإمارات.
وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والحكمة والتريث قبل إصدار أحكامهم والفصل بين المتقاضين.
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وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تساوي جميع الناس بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم أو ديانتهم أمام القضاء والقانون، لأن العدالة والمساواة والتسامح هي من القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموماً.
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