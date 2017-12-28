محمد بن راشد: العدالة والمساواة والتسامح قيم إنسانية نبيلة يتميز بها شعب الإمارات

دبي (وام)

أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل سبعة عشر قاضياً جديداً في المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي اليمين القانونية، إذ أقسم القضاة ومن بينهم خمسة قضاة مواطنين على أن يحكموا بين الناس بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية في دبي ودولة الإمارات.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والحكمة والتريث قبل إصدار أحكامهم والفصل بين المتقاضين.

ووجههم سموه بضرورة التزام النزاهة والحياد، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، وسلطة القانون الذي لا تعلو عليه سلطة.

وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تساوي جميع الناس بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم أو ديانتهم أمام القضاء والقانون، لأن العدالة والمساواة والتسامح هي من القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموماً.

وحضر مراسم أداء اليمين المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، واللواء طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالقادر موسى نائب مدير محاكم دبي، وخليفة بن ديماس أمين عام المجلس القضائي في دبي، وعيسى شريف رئيس محكمة الاستئناف في محاكم دبي.