«انقطاع الكهرباء» يكشف «اللوائح القديمة» في الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

كشفت تداعيات مباراة حتا وبتي ياس في ختام الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدة 80 دقيقة عن صالة مدرسة الظهرة بسبب حريق، عدم تحديث لوائح اللعبة، وخصوصاً أن المواد 100، و101، و102 والتي تعطي حكم المباراة الأول الصلاحية الكاملة في استكمال المباراة من عدمه وإعطاء مهلة لمدة 4 ساعات لتدبير ملعب آخر أو إصلاح العطل المفاجئ، وإذا لم يتم ذلك تعاد المباراة بموعد جديد بالكامل مهما كانت نتيجتها، مما كان له الأثر السلبي على اللاعبين، وخصوصاً في ظل انتظار عودة التيار الكهربائي.

وطالب عدد من إداريي الأندية رفع شعار التحديث الفوري للوائح البالية من ضمنها مواد انقطاع التيار الكهربائي، والتي أثارت حفيظة البعض.

ويرى سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة الأحداث أن بعض اللوائح أكل عليها الدهر وشرب ولم تشهد أي تحديث منذ 20 عاماً.

وأشار الكثيري إلى أن الاتحاد قطع شوطاً كبيراً في مسألة التحديث بعد التعديل والإضافات من أجل مواكبة المستجدات الحديثة.