  • الأربعاء 11 جمادى الأولى 1438هـ - 08 فبراير 2017م

بعد تداعيات صالة مدرسة الظهرة

«انقطاع الكهرباء» يكشف «اللوائح القديمة» في الطائرة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

أسامة أحمد (دبي)

كشفت تداعيات مباراة حتا وبتي ياس في ختام الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدة 80 دقيقة عن صالة مدرسة الظهرة بسبب حريق، عدم تحديث لوائح اللعبة، وخصوصاً أن المواد 100، و101، و102 والتي تعطي حكم المباراة الأول الصلاحية الكاملة في استكمال المباراة من عدمه وإعطاء مهلة لمدة 4 ساعات لتدبير ملعب آخر أو إصلاح العطل المفاجئ، وإذا لم يتم ذلك تعاد المباراة بموعد جديد بالكامل مهما كانت نتيجتها، مما كان له الأثر السلبي على اللاعبين، وخصوصاً في ظل انتظار عودة التيار الكهربائي.

وطالب عدد من إداريي الأندية رفع شعار التحديث الفوري للوائح البالية من ضمنها مواد انقطاع التيار الكهربائي، والتي أثارت حفيظة البعض.

ويرى سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة الأحداث أن بعض اللوائح أكل عليها الدهر وشرب ولم تشهد أي تحديث منذ 20 عاماً.

وأشار الكثيري إلى أن الاتحاد قطع شوطاً كبيراً في مسألة التحديث بعد التعديل والإضافات من أجل مواكبة المستجدات الحديثة.

وكشف الكثيري أن مواد انقطاع التيار الكهربائي مستمدة من قوانين الاتحادين الدولي والقاري، وهى من ضمن قواعد اللعبة، مشيراً إلى أن الظروف الجوية لعبت دوراً في الحريق، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا