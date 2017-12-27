النفط قرب أعلى مستوياته منذ منتصف 2015

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس متجهة صوب 65 دولاراً للبرميل ولكنها ظلت تحوم قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 إذ بدد اقتراب استئناف تشغيل خط أنابيب نفط في بحر الشمال تأثير الدعم الذي ناله النفط من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وقالت شركة انيوس المشغلة لخط أنابيب فورتيس بحر الشمال الاثنين إنه يجري اختبار الخط، الذي يلعب دوراً مهماً في أسواق النفط العالمية، بعد إصلاحه وسيجري استئناف الضخ كلياً في أوائل يناير كانون الثاني.

وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 65.06 دولار للبرميل. وفي 12 ديسمبر سجل الخام 65.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 58.37 دولار للبرميل.

وكان نشاط التداول هزيلاً للغاية أمس الثلاثاء مع استمرار عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.