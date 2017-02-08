أزمة اللاعب والمدرب العربي في «الإهمال» وقلة «المال»

علي معالي (دبي)

المدربون العرب هم عنوان الحلقة الرابعة من ملف السلة العربية، فهم قطاع كبير في ملاعبنا لهم دورهم المهم في تطوير اللعبة، معاناة المدرب العربي ربما تكون أقل من اللاعبين، لكنها تظل عقبة في سبيل التطوير، فالمدرب لا يحصل على فرصته كاملة في المنتخبات، مثلما يحدث مع المدرب الأجنبي، وتبقى مشكلة المدرب واللاعب العربي أساسها الإهمال وقلة المال.

في حلقة اليوم من هذه السلسلة نناقش أصحاب الرؤية الفنية فيما وصلت إليه السلة العربية، والمشاكل التي تواجه اللعبة من المحيط إلى الخليج، في الإمارات تحدث الكابتن عبدالحميد إبراهيم عن داء ودواء اللعبة في نفس الوقت، وفي المغرب حدد سعيد البوزيدي، مدرب المنتخب الوطني، عن العيوب التي جعلت اللعبة تصل إلى مرحلة التوهان بين أدغال القارة، ومن هذه المشاكل أن جميع القائمين على اللعبة من دون استثناء يتجهون للفئات العمرية الكبيرة فقط، مع الإهمال الكبير للنواة الأساسية من الصغار، ولا توجد لديهم سياسة رياضية واضحة المعالم، ويرى مدرب منتخب المغرب أن القائمين على الأندية في وادٍ واتحاد اللعبة في وادٍ آخر، والوزارة المعنية بالرياضة في المملكة في وادٍ ثالث، وبالتالي طالما هناك تنافر بين هؤلاء الثلاثة لن ينصلح الحال، موضحاً أن اللعبة في المغرب تأخرت في نهاية التسعينيات، ومنذ ذلك التاريخ وهي تعيش على أحلام الماضي، ولم تجد نفسها حتى الآن بين ربوع القارة السمراء.

وفي الجزائر يرى علي فيلالي أن عشق المدربين الحاليين للعبة لا يجعلهم ينظرون كثيراً للمقابل المادي، ولو نظرنا لذلك لماتت اللعبة، وفي البحرين يطالب سلمان رمضان، المدير الفني للمنتخب، بزيادة رواتب المدربين، ويعتبر سلمان المدرب الوحيد المحترف في البحرين حالياً.

قال عبدالحميد إبراهيم، المدير الفني لمنتخبنا الوطني: «نفتقر القاعدة العريضة للممارسين للعبة بسبب قلة الأندية التي تصل إلى 7 أندية فقط، والمشكلة في عدد الممارسين، والثانية أننا لم نستفد من المنحة التي قدمها الاتحاد الدولي لكل اتحادات العالم، وهي وجود لاعب أجنبي محترف بكل اتحاد على مستوى العالم، وهناك دول استفادت من القرار وقامت بتنفيذه ودول أخرى لم تستفد، والحل الوحيد لنصعد لمصاف «التوب 5» في آسيا لابد من الاستعانة بقرار الاتحاد الدولي بشأن اللاعب المحترف الذي يكون ضمن قائمة منتخبنا، والنقطة الثالثة بشأن أزمة اللاعب الإماراتي أنه لا يلعب عدداً كافياً من المباريات على مدار الموسم، ويتم ذلك خلال فترة قصيرة، وليس محبباً أو مفضلاً أن يغيب لاعب السلة عن الملاعب فترة تصل إلى 6 أشهر في العام، وقصر موسم اللعبة له سلبياته الكبيرة».