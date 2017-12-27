حليفاتُ البَحر

د. منصور جاسم الشامسي

السَّواحلُ، الشُّطآنُ، الشَّواطئُ، الضِّفافُ، (وفي اللّهجةِ العامّيةِ الخليجيةِ «السِّيفْ »)، هي عَتَباتُ البَحرِ والأرضِ وإيقاعاتُها الخَفِيَّةُ، والمِنطقةُ الوُسطى الفاصلةُ بينَ اليابِسةِ والماءِ، وفي الوقْتِ نَفْسِهِ، هي الرّابطةُ بينَ الرَّمْلِ والماءِ.

الماء جوْهرُ الوجود

يُشَكّلُ الماءُ ما نِسبَتُهُ 75 في الْمِئةِ منْ مِساحةِ الكرةِ الأرضيّةِ، ويُشكلُ الماءُ بين 55 و78 في الْمِئةِ منْ جِسمِ الإنسانِ، وهذهِ هي الحَقيقةُ المائيّةُ، والجَوهَرُ المائيُّ، للوُجودِ الإنسانيِّ والحياةِ. والمُسَطّحاتُ المائيةُ فضلاً عنْ سِحْرِها وجَمالِها الطبيعيِّ فهيَ مَصدرُ إلهامٍ، وملاذاتٌ، وأماكنُ، ولها أدوارٌ استراتيجيةٌ في الدّولِ، والحضاراتِ الإنسانيّةِ.

ودولةُ الإماراتِ العربيةِ المتّحدةِ حقيقةٌ جغرافيّةٌ تاريخيّةٌ حياتيّةٌ مائيّةٌ عَبْرَ التاريخِ. السّواحلُ والبحارُ جَوْهرُها، منذُ أقدمِ العُصورِ تُعّدُّ الإماراتُ مِنطقةً مَركزيّةً في المِلاحَةِ والتّجارةِ البحريّةِ مُتّصلةً بما حَوْلَها منْ قِوىً وحضاراتٍ، ومتفاعلةً مَعَها، أو هيَ امْتدادٌ لَها، كما كانَ لها أساطيلُها البحريَّةُ التي كانَتْ لها نشاطاتُها التجاريةُ والعسكريّةُ.

في عُهودِ ما قبلَ المِيلادِ. كانتْ عُمانُ القديمةُ التي كانتْ تُسمّى (مكان/‏ مجان)، (أجزاءُ من سلطنةِ عُمانَ والإماراتِ حالياً)، حلقةَ وصْلٍ بَحرية بين حضاراتٍ عدّةٍ، بلادِ الرافدينِ، ومِصرَ، والسِنْدِ، ولها اتصالٌ مع سواحلِ الهندِ والصينَ، واشتُهرت بالمُدنِ - الموانئ الاسْتراتيجيةِ. وفي العهدِ الإسلاميّ حظيتْ بأهمّيةٍ استراتيجيةٍ، وفي العُصورِ الحديثةِ تنافستْ عليها قوىً استِعماريةٌ عدّةٌ بهدفِ السيطرةِ على سواحِلِها.