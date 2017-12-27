مفتاح التقدّم السحري

د. رفيقة بن رجب

«أنا البحر في أحشائه الدرّ كامن

فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي»

لقد أبدع الشاعر حافظ إبراهيم عندما اختزل ماهية البحر وثرائه في هذا البيت الذي عبر عن عدة مضامين على صعيد إبراز وتأصيل قيمة البحر بما في جوفه من جواهر. فماذا لو استكملنا حديثنا عن هذا البحر بدءاً من الأعماق وانتهاء بالشواطئ والسواحل والموانئ التي من السهولة ملامستها والتفاعل معها؟ وماذا لو حاولنا اجترار الذكريات حين نعبر عن تلك العلاقة الجدلية التي تتعالق فيها الدلالات الساحلية، لتتنقل بنا من ظاهرة المشاعر السرية إلى البوح بما نريد، دون عوائق تجبرنا على التغاضي عن تلك الجماليات العفوية بين الشاعر والبحر، وما تحتويها تلك العلاقة من بُنى حوارية عالية المستوى تعمل جاهدة على الإفصاح عن مكنونات النفس التواقة إلى تلك الشواطئ.

بداية لا بد أن نشير إلى معالم تلك السواحل والشواطئ الساحرة جغرافياً، حيث تخبرنا بعض الدراسات التي تتبع سوسيولوجيا آليات النقل البحري بأهمية ذلك الشريان البحري الذي يتحمل مسؤولية نقل حوالي 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وأنه من دون هذا النقل سوف يتعطل العديد من الإنجازات التي تعتمد على المواد الأولية لا سيما أكثرها تواترا واستخداماً. ولكي يفعَّل هذا الشريان البارز، فإن التفعيل لن يكتمل ما لم تدعمه السفن التي تشكل خصوصية في بناء العلاقات مع الدول الأخرى، ومن خلالها تتمكن من استقطاب أكثر المنتجات العالمية في مواجهة التحديات المجتمعية والأطر الاقتصادية التي تعد مطلبًا ملحاً لا يمكن الاستغناء عنه في سوق العمل اليوم.

تطور ملاحي