حبل التاريخ السرّي

إعداد الملفّ محمد عبد السميع

حين أشفق عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، على المسلمين من ركوب البحر كان يعلم أنّ هذا السطح الذي يمتدّ بعيداً حتى لا تطاله العين، هو حبل الحضارات السرّي ومحطّ الأسرار ومنبت كلّ جديد. وهو الغامض، مختبر الوجود الذي تتمازج فيه الحضارات، وتلتقي الثقافات، وقد ارتاده العرب والمسلمون بحب وجرأة، وأورثوا من جاء بعدهم حبّه وعشقه، وكتبوا على سواحله حكاية الاحتكاك الحضاريّ والتبادل الإنسانيّ الذي لا يحدّه حد.

وتُعدّ منطقة الخليج العربي عموماً، والإمارات تحديداً، موئلاً مهمّاً وأنموذجاً حقيقيّاً على منطقة غنيّة بصلات الجوار، ومنافع البشر المتبادلة، وما ذاك إلا لأنّ الله حبا هذه المنطقة موقعها الاستراتيجي وإنسانها الذي بنى أرضيّةً طيّبةً وسمعةً عاليةً وأسس موقعه على خريطة الوجود الإنساني والإنجاز البشري الذي يُذكر كلّ حينٍ وآن.. ولقد أذابت الأنفاس الإماراتيّة والخليجيّة بدفئها جليد الأصقاع البعيدة، وفكوّنت عوالم من التقارب العربيّ الإسلاميّ، وحملت معها إلى هذه الأصقاع جذوة الإنسان الذي يصمم على أن يترك بصمةً في كلّ الأرض، فكيف بتجار حملوا معهم أمانة الخلق العربيّ الكريم ووسطيّة الدين والمعتقد النبيل وسارت تعرّف بهم وبخصوصيّة أنّهم إنّما يعمرون الأرض تنفيذاً لشرع الله الذي أمر بهذا الإعمار ومعاملة الناس بالحسنى، فكان أن تلألأت الشواطئ والسواحل القريبة بأنوار قناديلهم، بل بنور عيونهم وبصائرهم التي أنبتت الزرع في القاحل والبيد، وجرَّتْ المياه، فنبت الزرع وامتلأ الضرع، وأصبحت البلاد مضرباً للأمثال، بل أصبحت ومطمحاً يهاجر إليها المتعبون والباحثون عن الرزق والمصممون على النجاح.

والإماراتيّون على وجه التحديد هم أهل بحر ورمل وجبل، وهم أهل همّة عالية وجوار طيّب وخصال حميدة، عرّفت الأمم والشعوب ودول الجوار بهم، فكانوا حرّاس نبل وفروسيّة وعزائم لا تلين في العمل والإنجاز والإفادة، فمثلما انطلق الإماراتيّ الأوّل يمخر عباب الخليج، انطلق الأبناء والأحفاد لتعلو البيارق، وترسو مع السفن على الشواطئ والسواحل سيرة بلدٍ مضياف وكريم اسمه الإمارات.

القصّة تغري بالقراءة، والوجوه التي استقبلت شمس النهار بابتسامة العمل، وصمدت أمام الهوج من الرياح، كانت تطالع في أبنائها قامات باسقة للحفاظ على هذا الموروث العظيم، فقد خاضوا غمار البحر، وعلموا أسراره، وأسروا من في جواره بحسن معشرهم، وقوّة شكيمتهم وحيائهم العربيّ الأصيل، حتى لقد قيل إنّ الله كان يبعث مع الرزق الكثير من الأرزاق، إذ ظلّ يفتح لهذه الهمم مجال الطموح، فكانت الرسالة وكان الرسوخ، وكانت البصمة أو «العلامة» التي لا يمكن أن تمحى.

وفي كلّ ذلك كانت حبّات البحر اللؤلؤيّة تعرف أصحابها الذين عمّروا بلاداً ذهبوا إليها للتجارة، فكانت مساجدهم وما تزال تضيء على تلك البلاد بوسطيّة وأعراف نبيلة وأخلاق كريمة، فكان أن تعلّق أبناء الأمم والشعوب بهؤلاء الصيد الشجعان الكرماء الذين تركوا أثرهم الذي يدلّ عليهم، وعجنوا رمل السواحل بعرق جباههم، ليثمر كلّ هذا عن وجودٍ فرض موقعه في كلّ أرض.