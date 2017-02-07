17 فبراير تحدي ترايثلون ياس

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف حلبة مرسى ياس 17 فبراير الجاري سباق ترايثلون ياس، والذي يقام برعاية من مبادرة «أكتف لايف» من ضمان، وتجاوز عدد المسجلين في الحدث الرياضي 1500 شخص من مختلف الأعمار والقدرات لمواجهة تحدي النسخة السابعة من السباق المكون من ثلاثة سباقات هي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.
ويعد ترايثلون ياس أحد أضخم سباقات الترايثلون المخصصة للمتسابقين المبتدئين والهواة والرياضيين المحترفين وحتى العائلات.
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ويتضمن ترايثلون ياس، فئتين مخصصتين للبالغين، وهما الفئة الأولمبية وتتضمن السباحة لمسافة 1500 متر وركوب الدراجات لمسافة 38 كلم، والجري لمسافة 10 كلم، والفئة السريعة القصيرة «سبرينت»، وتتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 22 كلم، والجري لمسافة 5 كلم.
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وسيستعيد جميع المشاركين في نسخة هذا العام ضمن فئة كيدز ترايثلون رسوم التسجيل التي دفعوها يقتطع منها 8% رسوم معاملات، كما يتضمن السباق أيضاً، فئة مخصصة للسيدات، وفئة مخصصة للنجوم.