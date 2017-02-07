17 فبراير تحدي ترايثلون ياس

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حلبة مرسى ياس 17 فبراير الجاري سباق ترايثلون ياس، والذي يقام برعاية من مبادرة «أكتف لايف» من ضمان، وتجاوز عدد المسجلين في الحدث الرياضي 1500 شخص من مختلف الأعمار والقدرات لمواجهة تحدي النسخة السابعة من السباق المكون من ثلاثة سباقات هي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.

ويعد ترايثلون ياس أحد أضخم سباقات الترايثلون المخصصة للمتسابقين المبتدئين والهواة والرياضيين المحترفين وحتى العائلات.

ويشارك في النسخة الجديدة نخبة من الرياضيين المحترفين وعدد من الأبطال المحليين ومنهم أوليفر جودارت، الخبير في سباق الترايثلون وصاحب لقب بطل الإمارات والفائز في منافسات النسخة السابقة لسباق ترايثلون ياس والمتسابق جوردن جانسزين، الذي بدأ رحلته في عالم سباق الترايثلون عام 2013 وهو أحد المشاركين المميزين ضمن نسخة سباق العام والمتسابق أمبير هاردينح، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يشارك هذا العام ولأول مرة ضمن الفئة الأولمبية بعدما حقق سلسة من النجاحات في السنوات الماضية في فئة «كيدز ترايثلون» والمتسابق عبدالرحمن الحوسني الموجود بشكل دائم في سباقات الترايثلون، والذي يمثل الإمارات في البطولات العالمية.

ويتضمن ترايثلون ياس، فئتين مخصصتين للبالغين، وهما الفئة الأولمبية وتتضمن السباحة لمسافة 1500 متر وركوب الدراجات لمسافة 38 كلم، والجري لمسافة 10 كلم، والفئة السريعة القصيرة «سبرينت»، وتتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 22 كلم، والجري لمسافة 5 كلم.

وسجل 100 طفل للمشاركة في فئة «كيدز ترايثلون»، والتي تختبر قدرات الأطفال البدنية في السباحة لمسافة 100 متر، وركوب الدراجة لمسافة 9 كلم، والجري لمسافة 1.5 كلم.

وسيستعيد جميع المشاركين في نسخة هذا العام ضمن فئة كيدز ترايثلون رسوم التسجيل التي دفعوها يقتطع منها 8% رسوم معاملات، كما يتضمن السباق أيضاً، فئة مخصصة للسيدات، وفئة مخصصة للنجوم.