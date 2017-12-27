«الأزرق» وحكاية عقدة عمرها 19 عاماً

الكويت (الاتحاد)

خسارة الكويت أمس الأول أمام عمان، زادت من رقعة العقدة العمانية، التي أصابت الكرة الكويتية في تاريخ دورات الخليج، وأصبح المنتخب العماني يشكل كابوساً حقيقياً للجماهير الكويتية، وللمباراة السادسة على التوالي، فشل المنتخب الكويتي في فك طلاسم نظيره العماني، حيث إن آخر فوز للأزرق كان قبل 19 عاماً في خليجي 14 التي أقيمت في البحرين عام 1998، والتي توج في نهايتها المنتخب الكويتي وانتهت تلك المباراة بفوز الأزرق بخماسية نظيفة.

كانت تلك هي المباراة رقم 12 في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن بطولات كأس الخليج، ولم تشهد كل تلك المباريات أي فوز عماني على الكويت، وبدأت سلسلة العقدة، اعتباراً من خليجي 15 التي أقيمت في الرياض، والتي حملت أول فوز عماني في تاريخ دورات الخليج على الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها جميعها اللاعب العماني السابق هاني الضابط ليدشن مرحلة من التفوق العماني الصريح، حيث تعادل الفريقان سلبياً في خليجي 15 بالكويت، ثم فازت عمان بهدفين مقابل هدف في خليجي 18 بالإمارات، وتعادلا سلبياً في خليجي 19 بعمان، أما في النسخة السابقة التي أقيمت بالرياض، فانتهت بهزيمة تاريخية للأزرق بخماسية نظيفة، وتواصل التفوق العماني، وهذه المرة في عقر دار الكويت وحقق أمس الأول الفوز بهدف نظيف، ليصبح الكويت صاحب الأرض والضيافة أول المودعين للبطولة.

وخلال المباريات الست السابقة بين الفريقين، سجل العمانيون 11 هدفاً بمرمى الكويت، بينما لم تستقبل شباكهم أكثر من هدفين.