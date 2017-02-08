9 فرق في كأس جوليوس باير للبولو

دبي (الاتحاد)

أجرت اللجنة المنظِّمة لبطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، قرعة البطولة أمس الأول على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بفندق رجيس بالحبتور سيتي، والذي كشفت فيه اللجنة المنظمة للحدث كل التفاصيل، بحضور مندوبي الفرق المشاركة وعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتنطلق المنافسات 18 فبراير وتستمر حتى يوم 10 مارس المقبل، بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبطولة، ويشارك فيها 9 فرق، ويحمل كل فريق تصنيف 18 هانديكاب، وهو أعلى تصنيف في بطولات البولو في الدولة.

وتأتي البطولة التي انطلقت عام 2010 ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية المفتوحة للبولو ذات التصنيف العالي والتي تعد إحدى أهم البطولات على مستوى العالم.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فرق الإمارات وديزرت بالم وبن جاش ومهرة في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية أبوظبي وبن دري والحبتور والذئاب وزيدان السعودي، وطبقاً لنظام البطولة، تلتقي فرق المجموعة الأولى مع فرق المجموعة الثانية، وتنطلق المنافسات يوم 18 الجاري بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ديزرت بالم ومنافسه بن دري، ويعقبها لقاء الإمارات وأبوظبي، وتتواصل المباريات في اليوم التالي، بمواجهتين الأولى تجمع بين مهرة والذئاب، والثانية بين بن جاش والحبتور.