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10 أسباب وضعت «الأزرق» في مدرجات البطولة وداعاً «جيل الإيقاف»!
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017

الكويت (الاتحاد)

مع خروج «الأزرق»، تودع الكرة الكويتية عدداً كبيراً من نجومها الذين كانوا ضحية الإيقاف، ولم يحققوا الطموحات المطلوبة في مسيرتهم الكروية، خاصة أن الاستحقاقات المقبلة قارياً وآسيوياً بعيدة للغاية، وتحتاج إلى جيل جديد، حيث سيكون أول استحقاق للأزرق في تصفيات كأس العالم 2022.

وتضم القائمة عدداً كبيراً في مقدمتهم، بدر المطوع المولود في العاشر من يناير 1985، ووصل الآن إلى 33 عاماً، واقرب استحقاق للأزرق خليجي 24 المتوقع أن يكون في بداية 2020 سيكون المطوع قد دخل عامه السادس والثلاثين، وهو ما يعني صعوبة وجوده مع المنتخب، ومن الصعب أن يلعب في استحقاقات كأس آسيا وكأس العالم بالمعايير النظرية.

ويدخل القائمة، علي مقصيد لاعب الوسط الذي يصغر المطوع بعام واحد فقط، ولكنه قد يجد صعوبة كبيرة في الظهور بالمنافسات المقبلة، في ظل ازدحام منطقة الوسط باللاعبين الشباب، ومع تقدم مقصيد في العمر وسطوع نجم الآخرين تبدو فرصة في المواصلة صعبة للغاية.

أما المدافع حسين حاكم، فوضعه أكثر صعوبة، حيث يبلغ من العمر الآن 34 عاماً وفرص استمراره في المشوار الدولي تبدو أصعب من السابقين.

ويمتلك فهد الأنصاري «30 عاماً» فرصة اللعب في كأس الخليج المقبلة، باعتباره سيكون في الثانية والثلاثين، ولكن من الصعب أن يوجد الأنصاري في كأس آسيا 2023، ويدخل قائمة اللاعبين الذين دفعوا ثمن الإيقاف، أما الجناح الدولي، فهد العنزي «مواليد 1988»، فقد يبقى العنزي مؤهلاً للعب في دورتي خليج مقبلتين، ولكنه سيكون من الصعب وجوده في كأس آسيا، لكنه قد يكون مؤهلاً للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تنطلق 2020. ... المزيد
     
 

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