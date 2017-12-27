أحمد عجب: البطولة أفــــــرزت رموزاً في العمل الإداري

الكويت (الاتحاد)

يعد أحمد عجب «33 عاماً»، علامة مضيئة في مسيرة الكرة الكويتية، وأحد أبرز الهدافين، وينتمي إلى عائلة رياضية، وبدأ مسيرته مع الساحل الكويتي عام 2004، وبرز مع «الأزرق»، وسجل عدداً من الأهداف المهمة، منها تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العام 2010، ودشن عام 2009 مشاركاته في دورات الخليج.

واحتل عجب المركز الرابع بين أفضل هدافي العالم عام 2008، ودخل ضمن المرشحين في تصويت موقع الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصائيات الخاصة بأكثر اللاعبين شعبية، فيما اختارته مجلة الأهرام العربي، ضمن فريق العرب الذهبي عام 2009.

ويسعى عجب لتكرار مشهد نجاحاته في العمل الإداري مع الاتحاد الكويتي، بوصفه أحد اللاعبين القدامى أصحاب «بصمة» في «المستطيل الأخضر».

وأكد أحمد عجب أن كأس الخليج قدمت قيادات شابة تملك طموحات كبيرة، من أجل تحقيق النجاح خلال مسيرتها في العمل الإداري.