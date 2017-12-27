صحف بريطانية: اتحادات غربية تلوح بمقاطعة مواطنيها مونديال 2022

دينا محمود (أبوظبي)

في تأكيدٍ جديدٍ على تزايد احتمالات سحب مونديال 2022 الذي تنظمه قطر، كشفت صحف بريطانية واسعة الانتشار أن عدداً من الاتحادات الغربية باتت تلوح بمقاطعة مواطنيها للبطولة، وذلك للعديد من الأسباب.

وأبرزت صحيفة «دَيلي مَيل» - ذات التوجه يمين الوسط- ما استشهد به واضعو التقرير من تصريحاتٍ أدلى بها مطلعون على تفاصيل عملية تنظيم البطولة، وكذلك «خبراء إقليميون»، وقالوا فيها إن مسألة استضافة الدوحة للمونديال «أمرٌ غير مؤكد على الإطلاق».

وأكد التقرير - الذي يثير منذ نشره حالةً من الذعر في الأوساط الحاكمة في الدوحة - أن الشكوك القائمة حول مصير البطولة، ناجمة عن تحذيراتٍ أطلقتها شركات إنشاءاتٍ من أن هناك «مخاطر جمة» تحيط بمشاركتها في مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمونديال في قطر، والتي يصل إجمالي تكلفتها إلى قرابة 200 مليار دولار.

وذَكَّرَت «دَيلي مَيل» بتأكيد واضعي التقرير أنهم يمنحون عملاء شركتهم الاستشارية الدولية عبر توقعاتهم هذه «رؤى متبصرة فريدة، لحقيقة القيام بالمشروعات في بيئاتٍ معقدة وحافلة بالتحديات»، في إشارة بطبيعة الحال منهم إلى المخاطر الجسيمة التي تكتنف العمل في دولة معزولة خليجياً وعربياً في الوقت الحالي مثل قطر.