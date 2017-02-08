بالفيديو .. كيف يلهو أوباما بعد خروجه من البيت الأبيض؟

الاتحاد نت

حتى بعد خروجه من البيت الأبيض، لم يسلم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من ملاحقة الصحفيين الفضوليين وصائدي صور المشاهير.

فالرئيس السابق يقضي إجازة مع السير ريتشارد برانسون رجل الأعمال البريطاني الشهير على جزيرة خاصة يملكها هذا الأخير.

وقد بدا أوباما مسروراً بإجازته خاصة وهو يستمتع بتعلم ركوب الأمواج بالطائرة الورقية.

رجل الأعمال نشر مقطع فيديو ومجموعة صور لهما وهما يمارسان الرياضة.

وكتب الثري البريطاني «كان شرفاً كبيراً أن أتمكن من دعوة الرئيس باراك أوباما وميشال أوباما إلى جزر العذراء البريطانية من أجل الراحة التامة بعد أن أنهى باراك فترته الرئاسية الثانية وغادرت العائلة البيت الأبيض».