المهبوبي: الأداء لم يقنع.. ولكن لدينا 4 نقاط

الكويت (الاتحاد)

أكد أحمد المهبوبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الوطني يسير على الطريق الصحيح، رغم أن القناعة ليست تامة على مجمل الأداء الذي ظهر عليه، خاصة في المباراة الأخيرة أمام السعودية.

وأشاد المهبوبي بأجواء «خليجي23»، وفرحة الشعب الكويتي، برفع الإيقاف عن اللعبة، وعودة «الأزرق» إلى المشاركة الخليجية، وقال: منذ اليوم الأول لوصولنا نرى الاستقبال الحافل، والفرحة في عيون الجميع، وتنظيماً متميزاً، وقدم الأشقاء كل سبل الدعم، وحُسن الاستقبال والضيافة، وهو ما يسعدنا جميعاً، ونحن هنا في بلدنا الثاني. وأضاف: مستوى «الأبيض» في تحسن، ولدينا ثقة كبيرة في الجهازين الفني واللاعبين، نعم الأداء لم يقنع، ولكن لدينا الآن 4 نقاط، ونلعب على فرصتي الفوز أو التعادل أمام «الأزرق» غداً، والثقة كبيرة بأننا قادرون على بلوغ النهائي، والمنافسة على اللقب، وأقول لمن ينتقد الأداء، اصبروا على «الأبيض»، ولدينا مدرب لا يزال حديث عهد بالمنتخب ولاعبيه، كما أنه صاحب خبرة عالمية ومسيرة رائعة، ويملك فكراً وتكتيكاً جيدين، ويحاول أن يطبقهما على اللاعبين، ويكفي أن المنتخب يسير بثقة ولا يزال في صلب المنافسة، حتى لو لم يكن الأداء الآن مقبولاً لدى الكثيرين. وأشار المهبوبي إلى أن «الأبيض» لم يكن ليشارك في البطولة، بل كان التحضير لمسيرة المنتخب نحو الاستعداد لكأس آسيا، وقال: اتخذ قرار المشاركة قبل أيام على انطلاق البطولة الخليجية التي لم تكن في الحسبان، ورغم ذلك أرى وضع الفريق جيداً من واقع نقاطه بالمجموعة. وعن المباراة المقبلة، قال: الكرة الآن في ملعب اللاعبين أنفسهم، وبين أقدامهم وعليهم تقديم أداء متميز في المباراة المقبلة التي لن تكون سهلة، بل هي بمثابة «مفترق طرق» لمسيرة المنتخب في البطولة، وعليهم أن يدركوا أن الفوز هو ما يرضي الشارع الرياضي. وأوضح أن المنتخب هدفه اللقب، وقال: جئنا للمنافسة على اللقب، وهو أمر بديهي، وليس هناك منتخب يخوض بطولات الخليج من أجل المشاركة فقط، ونحن أو باقي المنتخبات لم نأت إلى «خليجي 23» لـ«الفسحة»، ولكن للفوز واللقب، لذلك أؤكد أن البطولة «نبغيها» كما يفعل باقي المنتخبات.