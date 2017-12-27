الكويت (الاتحاد)

انتهت مواجهة منتخبنا مع شقيقه السعودي بنتيجة عادلة، حيث تشير الإحصائيات الخاصة بالمباراة، إلى أن محاولات المنتخبين بلغت 8 تسديدات، من نصيب «الأبيض» وتصويبة واحدة بين القائمين والعارضة، مقابل محاولتين دقيقتين لـ«الأخضر»، وبلغت تسديدات «الأبيض» خارج المرمى 7 كرات، مقابل 6 تصويبات بعيدة لـ «الأخضر»، وصنع منتخبنا 4 فرص للتسجيل، مقابل 3 للجانب السعودي، بعدما تبادل كلاهما الخطورة عبر الشوطين، حيث تفوق «الأبيض» في الشوط الأول، في حين زادت خطورة «الأخضر» في الشوط الثاني.

ورغم أن «الأبيض» نفذ طوال المباراة 43 هجمة، مقسمة إلى 20 في الشوط الأول، و23 في الثاني، إلا أن المكتمل منها بلغ 11 هجمة فقط، بنسبة نجاح 25.6%، أي أن رُبع هذا العدد من الهجوم، هو ما تحول فقط إلى بعض الخطورة التي لم تبلغ ذروتها في كل مرة، بسبب غياب العمق الهجومي، وبقاء مبخوت وحيداً، في أغلب المرات، خاصة أن طريقة اللعب اعتمدت على الشكل 3-4-2-1، وهو ما وجب معه المزيد من السرعة، والتحرك في منطقة الأجنحة، سواء من عمر أو شقيقه محمد عبد الرحمن في المقدمة، ومن خلفهم فوزي والمنهالي.

ولم يحدث ذلك حيث مال «عموري» إلى العمق في كثير من الفترات، بالإضافة إلى عدم ظهور محمد عبد الرحمن بالصورة المنتظرة منه، لدرجة أنه كان أكثر اللاعبين فقداً للكرة في شوط واحد، بإجمالي 7 مرات، ومعدل فقد كرة واحدة كل 6 دقائق تقريباً، ولم يرسل أي كرة عرضية، وهو ما ظهر على أداء لاعبي الطرفين في الوسط، إذ أرسل فوزي 3 عرضيات مقابل 2 للمنهالي، بالإضافة إلى اختفاء الجبهة اليمنى تماماً من المنظومة الهجومية، حيث شن المنتخب عبرها 11 هجمة اكتمل منها 2 فقط.

ولم يتحسن أداء الجبهة اليسرى، إلا عقب اشتراك إسماعيل الحمادي في الشوط الثاني، وهو ما زاد من الخطورة المتوقعة، من طريقة اللعب التي تعتمد في الأساس على الأطراف، بدءاً من وسط الملعب ثم الجناحين، ولهذا خرجت الجبهة اليسرى بنسبة نجاح للهجمات بلغت 22%، مقابل 50% في الشوط الثاني، وتأثر المنهالي سلباً باللعب مرة أخرى في هذا الجانب، وخرجت عرضياته خاطئة، من دون تحقيق أي نسبة نجاح، كما جاء ضمن أقل اللاعبين استخلاصاً للكرة بـ 4 مرات فقط في المركز التاسع بين اللاعبين، وهو المركز نفسه الذي حصده بـ 18 تمريرة فقط له طوال المباراة، ولأن الجهاز الفني الإيطالي لـ «الأبيض» يعتمد هذا الأسلوب في اللعب، فإن اختيار العناصر القادرة على تنفيذها ووضعها في مركزها الصحيح هو الأساس!