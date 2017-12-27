قطر تغرس «هياكل إجرامية» في مراكز العبادة بإسبانيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في إحصاءات صادمة، كشفت صحيفة «لا سيكستا» الإسبانية، أن 25% من السجناء في السجون الإسبانية في عام 2017 الجاري متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه تم اعتقال 151 شخصاً من 18 جنسية في 28 سجناً لارتكابهم جرائم بالإرهاب، وذلك في عام 2017، مؤكدة أن قطر تمول مراكز العبادة في كتالونيا بشكل خاص، حتى أصبحت أكثر المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن غالبية السجناء المتهمين بالإرهاب لهم علاقة بتنظيم داعش الإرهابي، كما أن التجنيد والتلقين للإرهاب هو ثاني أكثر الجرائم شيوعاً بين المدانين. وأضافت الصحيفة أن هناك سجناء مدانون بتهمة التعاون مع عصابات مسلحة، ويوجد سجناء مدانون بتمجيد الإرهاب والفوضى، والقتل والسرقة وحيازة المتفجرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زيادة في عدد الإسبان المنتمين إلى داعش، والمدانين بالإرهاب تتراوح أعمارهم من 20 إلى 52 عاماً.

وتعتبر كتالونيا، المنطقة التي يوجد بها مزيد من الاعتقالات خلال عام 2017، ففي تلك المنطقة تم اعتقال ثلث المجموع الإجمالي، وكانت بعض الاعتقالات التي حدثت في كتالونيا تتعلق بالهجوم المزدوج الذي ارتكبته الخلية الإرهابية في 18 أغسطس الماضي في برشلونة وكامبريلس بتاراجونا، حيث قتل 16 شخصاً وأصيب أكثر من 120 آخرين.