«الفروسية» يستحدث لجنة حكام ثلاثية لفحص الخيول

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الفروسية تطبيق نظام جديد لأول مرة في الإمارات والعالم وذلك من خلال تكليف لجنة محايدة للإشراف على فحص الخيول في سباقات القدرة والتحمل، بالإضافة إلى خطة عمل قسم تقنية المعلومات، وتطوير منافسات قفز الحواجز، والخطط المستقبلية للاتحاد، والمقترح الأساسي للسياسة العامة لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للوائح الداخلية.
واستحدث الاتحاد بدءاً من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لجنة حكام بيطرية «محايدة» تتألف من ثلاثة حكام، تشرف على فحص الخيول قبل وفي أثناء وبعد السباق، وذلك بمبادرة تحدث لأول مرة في العالم، لتأكيد مبدأ الشفافية والحيادية.
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وصادق المجلس على محضر الاجتماع الثاني وباشر المجلس عرض ملامح السياسة العامة لسرعة الإنجاز في تنفيذ السياسات كل وفقاً للوائح المقررة.
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