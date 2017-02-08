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اكتمال الاستعدادات لكأس رئيس الدولة للقدرة

«الفروسية» يستحدث لجنة حكام ثلاثية لفحص الخيول
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الفروسية تطبيق نظام جديد لأول مرة في الإمارات والعالم وذلك من خلال تكليف لجنة محايدة للإشراف على فحص الخيول في سباقات القدرة والتحمل، بالإضافة إلى خطة عمل قسم تقنية المعلومات، وتطوير منافسات قفز الحواجز، والخطط المستقبلية للاتحاد، والمقترح الأساسي للسياسة العامة لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للوائح الداخلية.

واستحدث الاتحاد بدءاً من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لجنة حكام بيطرية «محايدة» تتألف من ثلاثة حكام، تشرف على فحص الخيول قبل وفي أثناء وبعد السباق، وذلك بمبادرة تحدث لأول مرة في العالم، لتأكيد مبدأ الشفافية والحيادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد بنادي أبوظبي أمس الأول، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وحضور الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام، وسعيد محمد الكمدة رئيس لجنة القدرة، ومطر سهيل اليبهوني، وعدنان سلطان النعيمي، وخالد العميري، ومريم حارب المهيري رئيس لجنة مسابقات قفز الحواجز والترويض، أعضاء المجلس، ومحمد سلمان الصابري رئيس لجنة الانضباط للقدرة.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع الثاني وباشر المجلس عرض ملامح السياسة العامة لسرعة الإنجاز في تنفيذ السياسات كل وفقاً للوائح المقررة.

كما ناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع الإدارية، والإشراف التنظيمي وفق الأحكام المتوافقة مع الأنظمة الدولية. ... المزيد
     
 

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