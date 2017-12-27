«الألمانية» تبرز تصريحات سانجيوفان لـ «الاتحاد»

الكويت (د ب أ)

أبرزت وكالة الأنباء الألمانية حوار «الاتحاد» مع سانجيوفان بالاسينجام المدير المسؤول عن اتحادات آسيا وأقيانوسيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتناول الحديث حول أهمية بطولة كأس الخليج، حيث أشار إلى أن الفيفا يقدر تماماً قيمة البطولة ويعتبرها بمثابة «مونديال مصغر» لأهل منطقة الخليج العاشقين لكرة القدم.

وتناولت الوكالة تصريحات بالاسينجام عن رفع الإيقاف عن الملاعب الكويتية بعد عامين من الغياب، وتزامن ذلك مع انطلاقة كأس الخليج التي جرى نقلها إلى الكويت في توقيت قياسي، حيث أشار إلى أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا سعى لاتخاذ قرار رفع الإيقاف بهدف تقديم «قبلة حياة» للكرة الكويتية، وإعادتها سريعاً إلى المحافل الدولية والإقليمية، بعدما لمس «الفيفا» تحولات إيجابية وجادة من جانب الكويت لرفع الإيقاف.

وأكد سانجيوفان أن القرار أنقذ أيضاً «خليجي 23»، التي تقام بمشاركة جميع المنتخبات، حيث لم يكن ذلك ممكناً قبل هذا القرار، مشيداً بالشغف الكبير بكرة القدم لدى المنطقة العربية عموماً، والخليج على وجه التحديد.

ونقلت «الألمانية» تصريحات سانجيوفان عن عمل الفيفا من خلال مكتب دبي أو الإدارات المختلفة بالاتحاد الدولي، لمعاونة الاتحاد الكويتي على تعويض ما فاته، والانخراط في المشاريع التطويرية التي بدأت بالفعل مع الاتحادات بالمنطقة.

وعن رأيه في بطولة كأس الخليج، ومطالب الاعتراف الرسمي بها من الفيفا، لتكون بطولة رسمية تدرج في الروزنامة الدولية، قال: البطولة تعد هي الأكثر أهمية للمنطقة، والفيفا يقدر مدى أهميتها، لذلك يحضر إنفانتينو الافتتاح، ما يعتبر اعترافاً بالقيمة الكبيرة ومعاني البطولة لدى جماهير المنطقة، وهذا يتجاوز كثيراً الاعتراف الرسمي نفسه.

وأضاف أن الاعتراف الرسمي بالبطولة هو أمر يخص لجنة المسابقات في الفيفا، كما أنها مهمة الاتحاد القاري أولاً، وهنا نتحدث عن دور الاتحاد الآسيوي، حيث يجب أن تتحرك الاتحادات الوطنية المعنية بذلك، وتبدأ في وضع تصور بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي ولجنة المسابقات في الفيفا، لتحديد الخطوات اللازمة للاعتراف بالبطولة رسمياً، ويأتي الفيفا ليقر البطولة عبر توصية الاتحاد الآسيوي، وتلك الخطوة لن يتم تعطيلها بالتأكيد.