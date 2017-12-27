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لقيادة أسود الرافدين في «خليجي 24»

«العراقي» يتمسك بـ «قاسم» حتى نهاية عقده
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017

الكويت (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العراقي تمسكه بالمدير الفني للمنتخب باسم قاسم، بصرف النظر عن نتائج الفريق في ببطولة الخليج رقم 23 والمقامة حالياً بالكويت، وذلك بعد أن نجح الجهاز الفني في تقديم مستويات مقنعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وخليجي 23، وأعاد الثقة إلى الجماهير في المنتخب مرة أخرى، رغم ظروف بناء منتخب جديد بعد اعتزال جيل من أفضل أجيال الكرة العراقية.

وقال علي جبار، نائب رئيس الاتحاد العراقي، إن الجهاز الفني الحالي لمنتخب أسود الرافدين بقيادة باسم قاسم مستمر في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية عقده الذي يمتد لموسمين، ويشمل خوض كأس الخليج المقبل على الأراضي العراقية بغض النظر عن نتائجه في البطولة.

وأضاف جبار: «الجهاز الفني قدم مستويات مقنعة في الفترة الأخيرة، وأعاد الثقة إلى الجماهير في المنتخب مرة أخرى»، وواصل «نحن على ثقة أن الكرة العراقية قادرة على النهوض والعودة مرة أخرى، لذا قررنا منح الجهاز الفني الثقة الكاملة وفرصة للعمل لتحقيق آمال الجماهير العراقية».

وأضاف جبار: «كاتحاد على قناعة تامة بأن الجهاز الفني الحالي قام بتغيير ملامح المنتخب، وأظهر الروحة الحقيقية لأسود الرافدين».

وتحدث جبار عن البطولة، مؤكداً أن المشاركة فيها مكسب لكل المنتخبات المشاركة، معتبراً توقيتها مناسباً لمنتخبات المنطقة لكونها جاءت في توقيت قريب لفترة الانتقالات وتوقف الدوريات بين الدورين الأول والثاني. ... المزيد
     
 

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