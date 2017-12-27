الزعابي: متفائل بقدرة «الأبيض» على المنافسة

الكويت (الاتحاد)

تفقد رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت مساء أمس، المركز الصحفي الرئيسي لبطولة «خليجي 23» في فندق شيراتون، وأشاد بالإمكانات المتميزة، والجهد الكبير التي قامت به اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل تجهيز كل الإمكانات التي قدمتها القيادة في الكويت بكل المحبة والتقدير للشعوب الخليجية.

وأكد الزعابي الذي تجول في أرجاء المركز، واستمع للوفد الإعلامي الرسمي للإمارات عن سعادته الكبيرة بنجاح الشقيقة الكويت في إخراج البطولة بأفضل «حلة» ممكنة، وبقدرات تنظيمية هائلة، ليست غريبة على القيادات الرياضية في الكويت، والتي دأبت على النجاح في مثل هذه الأحداث الكبيرة.

وثمن السفير الجهود الكبيرة التي تبذلها وسائل الإعلام الإماراتية، المقروءة والمرئية والمسموعة، مشيداً بالعطاء، والجهد الكبير الذي تقدمه وسائل الإعلام الوطنية، وهذه أحد عوامل نجاح الإمارات وريادتها الإعلامية بهذا الجانب، خاصة أن الإعلام الإماراتي أصبح يملك خبرة كبيرة، ونال العديد من الجوائز العالمية في المجال الإعلامي. كما تجاذب السفير مع الوفد الإعلامي أطراف الحديث، حول المنتخب الوطني، وبعض القضايا الرياضية المختلفة، وأكد تفاؤله الكبير بقدرة منتخبنا الوطني على التأهل إلى نصف النهائي، والمنافسة على اللقب، في ظل العطاء المميز للاعبي «الأبيض»، مبيناً أن سفارة الدولة في الكويت سخرت كل إمكانياتها من أجل تسهيل مهمة الوفد.