«مبروك تعادل الحبايب» العنوان الأبرز لقمة الشقيقين

الكويت (الاتحاد)

بثلاث كلمات فقط، ومن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لخص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشاعر الأخوة الصادقة لمباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه السعودي، أمس الأول ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى لخليجي 23، والمقامة حالياً بالكويت، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث غرد سموه قائلاً، «مبروك تعادل الحبايب».

وتفاعل الآلاف من متابعي الحساب الرسمي لسمو وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع التغريدة التي وجدت صدى واسعاً، لتتجاوز حاجز الـ10 آلاف متابعة «رتويت» خلال ساعات فقط من نشرها بعد نهاية المباراة، وتجاوب الكثير من محبي المنتخبين مع التغريدة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، في تغريدة على حسابه الرسمي «#السعودية_الإمارات حبايب ودوم حبايب إن شاء الله». وأضاف معلقاً على أداء الأخضر في خليجي 23، قائلاً: المنتخب السعودي في مباراتين قدم مستوى مشرفاً، رغم عدم وجود فترة كافية للانسجام بين المجموعة التي تلعب لأول مرة معاً، كذلك يبدو المدرب أكثر من ممتاز.