مسؤول فلسطيني: نريد تعديل مسار عملية السلام وليس الانسحاب منها



تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 رام الله(د ب ا) أبلغ أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الإذاعة الفلسطينية الرسمية أمس، أن الجانب الفلسطيني يريد تعديل مسار عملية السلام مع دولة الاحتلال وليس الانسحاب منها، بسبب الإعلان الأميركي مؤخرا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وذكر جدلاني أن القيادة الفلسطينية طلبت رسمياً من كل فرنسا وروسيا والصين إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام. وقال إن وفوداً فلسطينية أجرت خلال الأيام الأخيرة لقاءات في كل من بكين وموسكو وبحثت، رعاية مشتركة لعملية السلام في إطار الأمم المتحدة، وإشراف مجلس الأمن وصيغة الدول الخمس، إضافة إلى أي دولة ترغب في عملية سلمية تحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.