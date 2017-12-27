باردو تطلق حملة للتنديد باستخدام «الفرو»

باريس (أ ف ب)

أطلقت مؤسسة باردو أمس، حملتها الإعلانية الجديدة ضد «الفرو» التي يظهر فيها رجل يسيل الدم من عنق قميصه المصنوع من الفرو، تحت عنوان «أحب الحيوانات.. نافقة!».

وقد نشرت حوالي ألف لافتة إعلانية من هذا القبيل في باريس وضواحيها بهدف توعية الرأي العام حول الاتجار بالفرو.

وأوضحت المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن الحيوانات، والتي أسستها النجمة الفرنسية بريجيت باردو سنة 1986، أن «الفكرة من هذه الحملة تقضي بإيقاظ ضمير هؤلاء الذين يقولون إنهم يحبون الحيوانات ويتنزهون مع كلابهم في المدن لكنهم يرتدون ملابس من الفرو».

وبريجيت باردو البالغة من العمر 83 عاماً، اعتزلت الفن وباتت تعيش منعزلة في سان-تروبيه (جنوب شرق فرنسا)، وتكرس وقتها لحملات الدفاع عن الحيوانات.

وتنظم جمعية «فورور تورتور» الفرنسية كل سنة منذ عام 2007 يوماً وطنياً للتنديد باستخدام الفرو في 14 يناير، عشية انطلاق موسم التخفيضات الشتوية.

وصرح مدير الجمعية أوليفييه رافان، بأن «140 مليون حيوان تقريباً.. يُقتل كل سنة في العالم طمعاً في فروه».