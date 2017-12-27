باردو تطلق حملة للتنديد باستخدام «الفرو»

باريس (أ ف ب)
أطلقت مؤسسة باردو أمس، حملتها الإعلانية الجديدة ضد «الفرو» التي يظهر فيها رجل يسيل الدم من عنق قميصه المصنوع من الفرو، تحت عنوان «أحب الحيوانات.. نافقة!».
وقد نشرت حوالي ألف لافتة إعلانية من هذا القبيل في باريس وضواحيها بهدف توعية الرأي العام حول الاتجار بالفرو.
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وبريجيت باردو البالغة من العمر 83 عاماً، اعتزلت الفن وباتت تعيش منعزلة في سان-تروبيه (جنوب شرق فرنسا)، وتكرس وقتها لحملات الدفاع عن الحيوانات.
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وصرح مدير الجمعية أوليفييه رافان، بأن «140 مليون حيوان تقريباً.. يُقتل كل سنة في العالم طمعاً في فروه».